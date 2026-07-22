El Colegio de Médicos bonaerense advirtió por la fuerte caída de la vacunación infantil en Argentina

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por el descenso de las coberturas de vacunación infantil y de adultos mayores, reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional y alertó sobre el riesgo de nuevos brotes de enfermedades prevenibles.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por el marcado descenso de las coberturas de vacunación infantil y de adultos mayores en el país, una situación que, según advirtió, representa un riesgo sanitario creciente y requiere medidas urgentes para evitar nuevos brotes de enfermedades prevenibles.

A través de un pronunciamiento aprobado por su Consejo Superior, la entidad declaró la "emergencia epidemiológica y ética ante el retroceso histórico de la inmunización pediátrica y del adulto mayor en la República Argentina", al considerar que el deterioro de las tasas de vacunación compromete la protección colectiva.

Los datos que encendieron la alarma

El documento toma como referencia el informe WUENIC, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, que muestra un fuerte retroceso de la cobertura de inmunización en Argentina.

Según esos datos, más de 101.000 niños nunca recibieron una vacuna del Calendario Nacional, una cifra que representa un incremento del 60% respecto de 2021. Además, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna triple viral alcanza apenas el 46%, mientras que la triple bacteriana ronda el 75%.

Desde la institución sostuvieron que estos indicadores ubican al país entre los de menor cobertura de la región y advirtieron que el escenario implica "un riesgo epidemiológico inminente".

Preocupación por los adultos mayores

El pronunciamiento también hace foco en la situación de los adultos mayores, al señalar que numerosos jubilados denunciaron interrupciones en la provisión de vacunas antigripales y antineumocócicas.

Según indicó el Colegio, quienes pudieron afrontar el costo recurrieron a la atención privada, mientras que otros sectores quedaron expuestos a enfermedades respiratorias graves durante el invierno debido a las dificultades para acceder a la vacunación gratuita.

El reclamo al Gobierno nacional

La entidad recordó que la vacunación constituye "un bien social", tal como establece la Ley Nacional Nº 27.491, y sostuvo que corresponde al Estado nacional garantizar la compra, distribución y provisión oportuna de todas las vacunas que integran el calendario oficial.

Además, cuestionó la falta de campañas de difusión y educación sanitaria para combatir la desinformación generada tras la pandemia.

"El abandono de las campañas de comunicación social, la falta de pauta educativa para contrarrestar la desinformación post-pandemia y la nula inversión en difusión configuran un escenario de desidia que atenta directamente contra la seguridad de la salud colectiva", señaló el documento.

Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires pidió al Ministerio de Salud de la Nación restablecer de manera inmediata el abastecimiento de vacunas en todo el país, normalizar la provisión gratuita para adultos mayores y grupos de riesgo, lanzar campañas federales de concientización y publicar un tablero nacional con las coberturas de vacunación para fortalecer la recuperación de los esquemas incompletos.

La institución concluyó que, ante la posibilidad de un brote de enfermedades prevenibles, resulta indispensable adoptar acciones urgentes para recuperar los niveles de inmunización y garantizar la protección sanitaria de la población.