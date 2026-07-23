San Isidro: detuvieron a tres menores tras un robo a una casa descubierto por cámaras de seguridad

Tres adolescentes fueron aprehendidos luego de ingresar a una vivienda de la calle Alto Perú bajo la modalidad de escruche. El propietario advirtió el hecho mediante las cámaras de seguridad, alertó al 911 y un operativo policial permitió localizarlos a pocas cuadras del lugar.

Tres menores de edad fueron detenidos en San Isidro acusados de ingresar a una vivienda mientras sus propietarios no se encontraban en el lugar. El hecho fue descubierto por el dueño de la casa, quien observó la secuencia a través de las cámaras de seguridad y dio aviso inmediato al 911, lo que permitió un rápido despliegue policial.

El episodio ocurrió el miércoles en una propiedad ubicada sobre la calle Alto Perú al 900. Según informaron fuentes policiales, los adolescentes habrían ingresado bajo la modalidad de escruche tras violentar una reja de acceso.

Gracias al monitoreo de las cámaras, el propietario advirtió que varias personas intentaban entrar a la vivienda y alertó a la Policía. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro llegaron al domicilio comprobaron los daños en el acceso y obtuvieron una descripción de la vestimenta de los sospechosos.

Operativo cerrojo y detenciones

Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona que permitió localizar y detener a tres menores a pocas cuadras del lugar. Se trata de dos adolescentes de 16 y 17 años y un niño de 13 años, según indicaron las fuentes del caso.

Las imágenes registradas por las cámaras muestran a uno de los sospechosos con el rostro cubierto mientras intenta forzar una persiana para ingresar a la vivienda. Una vez dentro, advierte la presencia de una cámara de seguridad, la toma con sus manos y la arroja al piso.

La investigación

Tras el procedimiento, el inmueble quedó preservado para las pericias de la Policía Científica, que realizó un relevamiento para establecer si los ocupantes sufrieron el robo de pertenencias.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como robo en finca y el operativo fue llevado adelante por efectivos del Comando de Patrullas, la Comisaría 7ª de San Isidro y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué elementos habrían sido sustraídos de la vivienda ni las medidas judiciales adoptadas respecto de los adolescentes involucrados.