La Cámara de San Isidro rechazó extinguir la causa contra el concejal Alberto Montes por abuso

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó extinguir la acción penal contra el concejal de La Libertad Avanza, pese a que la denunciante aceptó una reparación económica de $12 millones, las disculpas del acusado y la Fiscalía acompañó el acuerdo.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó que la causa por abuso sexual simple contra el concejal de La Libertad Avanza, Alberto Montes, continuará su trámite judicial y rechazó el pedido para declarar extinguida la acción penal, a pesar de que el acusado cumplió un acuerdo de reparación económica por 12 millones de pesos con la denunciante.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Juan Eduardo Stepaniuc y Leonardo Gabriel Pitlevnik, mientras que Luis Cayetano Cayuela votó en disidencia. De este modo quedó firme la resolución del Juzgado Correccional N° 5 de San Isidro, que previamente había rechazado cerrar el expediente.

El planteo había sido impulsado luego de que Montes completara el pago acordado con la denunciante. La trabajadora municipal manifestó que consideraba reparado el daño, aceptó las disculpas del acusado y desistió de futuros reclamos civiles. Tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron que se declarara extinguida la acción penal conforme al artículo 59, inciso 6, del Código Penal.

El hecho investigado

La investigación se originó por un episodio ocurrido el 8 de octubre de 2023 en la base de Tránsito de Boulogne, cuando Alberto Montes todavía era empleado municipal y aún no había asumido su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro.

Según la acusación, respaldada por imágenes de una cámara de seguridad incorporadas al expediente, el ahora concejal habría realizado un tocamiento sin consentimiento a una compañera de trabajo dentro de las instalaciones municipales.

Los argumentos del fallo

En su voto, el juez Cayuela consideró que correspondía homologar el acuerdo alcanzado entre las partes. Sostuvo que la denunciante aceptó voluntariamente la reparación económica, recibió las disculpas del imputado y que la Fiscalía había prestado conformidad, por lo que entendió que debía declararse extinguida la acción penal.

La mayoría del tribunal adoptó una postura diferente. Stepaniuc y Pitlevnik señalaron que la Ley 13.433 de la provincia de Buenos Aires excluye expresamente a los delitos contra la integridad sexual de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permiten extinguir la acción penal.

Además, sostuvieron que admitir una salida basada únicamente en una reparación económica resultaría incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

La causa seguirá hacia el juicio

Con esta resolución, la Cámara confirmó el rechazo al pedido de la defensa y el expediente continuará su recorrido judicial hacia el juicio oral.

Mientras tanto, Alberto Montes continúa ejerciendo su banca como concejal de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de San Isidro.