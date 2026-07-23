Mario Massaccesi presenta “Soltar para ser feliz” en el Teatro Martinelli de San Fernando

El periodista y conductor llegará al Teatro Martinelli junto a la psicóloga Patricia Daleiro para presentar una experiencia teatral basada en el libro “Soltar para ser feliz”, que invita a reflexionar sobre las cargas emocionales que dificultan disfrutar de la vida.

El periodista y conductor Mario Massaccesi llegará a San Fernando para presentar "Soltar para ser feliz", una propuesta teatral que comparte junto a la psicóloga y escritora Patricia Daleiro. La función será el sábado 1 de agosto a las 20 en el Teatro Martinelli, ubicado en Lavalle 3021, Victoria.

La puesta está inspirada en el libro homónimo publicado en 2020, que ya alcanzó su décima edición, y propone una reflexión sobre aquellas cargas emocionales que muchas personas arrastran y que les impiden disfrutar plenamente de la vida. Durante el encuentro, ambos autores combinan experiencias personales, herramientas de desarrollo personal y momentos de intercambio con el público.

En la previa de su presentación, Massaccesi destacó el significado especial que tiene regresar a la ciudad donde comenzó parte de su carrera profesional.

"Vuelvo a San Fernando después de 30 años, dónde di mis primeros pasos como periodista y como conductor en un noticiero, así que amo a San Fernando. Es un honor, un privilegio", expresó.

Además, invitó al público a participar de la experiencia: "Los invitamos a que vengan a soltar el miedo, la culpa, las relaciones tóxicas, el pasado, los mandatos, y todo lo que nos cuesta".

Una experiencia que ya recorrió el país

Estrenada en 2021, "Soltar para ser feliz" ya fue vista por más de 70.000 espectadores en distintas ciudades argentinas. La propuesta busca generar un espacio de reflexión sobre la vida cotidiana y brindar herramientas para afrontar situaciones que generan sufrimiento o limitan el bienestar.

Las entradas para la función en el Teatro Martinelli ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del teatro.

Los autores

Además de su trayectoria como periodista y conductor de radio y televisión, Mario Massaccesi es coach ontológico. Por su parte, Patricia Daleiro es licenciada en Psicología y Master Coach.

Ambos son coautores de los libros "Soltar para Ser Feliz", "Saltar al Buen Vivir", "Salir de los Miedos" y "¿Qué Hacemos con las Quejas?", publicaciones centradas en el desarrollo personal y el bienestar emocional.