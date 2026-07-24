Panamericana: chocaron dos camiones en Don Torcuato y un chofer resultó herido

Un choque entre dos camiones ocurrido en la Panamericana, a la altura de la Ruta 202 en Don Torcuato, dejó un conductor herido y obligó a restringir tres carriles durante varias horas, generando importantes demoras en sentido hacia el norte.

Un choque entre dos camiones sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 25,5, en las inmediaciones de la Ruta 202 y en sentido hacia el norte, dejó como saldo un conductor herido y provocó importantes complicaciones en el tránsito durante la mañana de este viernes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 en jurisdicción de Don Torcuato. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado de costado sobre la banquina, mientras que el otro, un camión frigorífico de color blanco, sufrió importantes daños en la parte delantera de la cabina.

Las tareas de asistencia y seguridad obligaron a restringir la circulación sobre tres carriles de la autopista: la banquina, el carril lento y el carril central permanecieron bloqueados durante el operativo. Solo los carriles rápido y semirrápido quedaron habilitados para el tránsito.

Importantes demoras hacia el ramal Tigre

La reducción de la calzada provocó largas filas de vehículos sobre la Panamericana, con demoras que se extendieron hasta el ramal Tigre y también afectaron la circulación sobre la colectora este.

El conductor del camión que volcó sufrió heridas y recibió asistencia en el lugar. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

Con el avance de los trabajos para retirar los vehículos involucrados y limpiar la calzada, la circulación fue recuperándose de manera progresiva y, horas más tarde, el tránsito quedó completamente normalizado.