Nicolás Otamendi fue reconocido como Personalidad Destacada del Delta por la UNDelta

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Delta aprobó la distinción para el defensor de la Selección Argentina, nacido en El Talar, por su trayectoria deportiva, su arraigo con la región y los valores que representa para las nuevas generaciones.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) declaró al futbolista Nicolás Otamendi como Personalidad Destacada del Delta, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, su vínculo con la región y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones.

La distinción fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad y pone en valor no solo los logros deportivos del defensor de la Selección Argentina, sino también su historia ligada a los clubes de barrio de Tigre y San Fernando, donde comenzó su formación futbolística.

Un recorrido que comenzó en El Talar

Nacido el 12 de febrero de 1988 en El Talar, partido de Tigre, Otamendi dio sus primeros pasos en instituciones deportivas de la región como el Club AFUT, el Club Talar, Villa Real y Barrio Nuevo.

Posteriormente continuó su desarrollo en Vélez Sarsfield, desde donde inició una carrera internacional que lo llevó a vestir las camisetas de Porto, Valencia, Manchester City y Benfica, antes de su actual etapa en River Plate.

Como integrante de la Selección Argentina, conquistó la Copa del Mundo de 2022, fue subcampeón del Mundial 2026, ganó las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 entre Conmebol y UEFA.

Un reconocimiento que trasciende el deporte

Desde la UNDelta señalaron que el reconocimiento no se limita a los títulos obtenidos por el futbolista, sino que también destaca el recorrido personal construido desde los clubes de barrio, donde se forjaron valores como la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad, el compromiso y el trabajo colectivo.

La universidad remarcó además el papel que cumplen las instituciones deportivas en la formación de niñas, niños y jóvenes, subrayando el aporte social y educativo de los clubes de la región en el desarrollo de nuevas generaciones.