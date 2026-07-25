Las Tunas: desbaratan una banda narco y detienen a tres personas tras dos allanamientos

Una investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), permitió realizar dos allanamientos simultáneos en Las Tunas, donde fueron detenidas tres personas y se incautaron drogas, un arma de fuego y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Tres personas fueron detenidas durante un operativo contra el narcotráfico en el barrio Las Tunas, en la localidad de General Pacheco, luego de una investigación realizada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con apoyo del sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

La pesquisa permitió identificar a un grupo presuntamente dedicado a la comercialización de estupefacientes. Como parte de la investigación, las cámaras de seguridad del COT aportaron material fílmico que fue incorporado a la causa para avanzar con las medidas judiciales.

Los procedimientos consistieron en dos allanamientos simultáneos realizados en viviendas ubicadas en las inmediaciones una de la otra. Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Tigre y personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción.

Durante los allanamientos fueron aprehendidos los tres sospechosos investigados, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además de las detenciones, los efectivos secuestraron estupefacientes, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, un arma de fuego y un chaleco antibalas, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.