Vacaciones de invierno en Tigre: Paseo Victorica, Dique Luján y Boulevard Sáenz Peña, tres recorridos para disfrutar naturaleza y gastronomía

Durante las vacaciones de invierno 2026, Tigre propone recorrer algunos de sus espacios más representativos, donde la naturaleza, la oferta gastronómica, el patrimonio histórico y los circuitos culturales se combinan a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las vacaciones de invierno 2026, el Municipio de Tigre invita a vecinos y turistas a redescubrir algunos de los espacios más representativos del distrito, con propuestas que combinan paisajes ribereños, patrimonio histórico, actividades culturales y una variada oferta gastronómica.

A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito se consolida como uno de los principales destinos turísticos de la provincia gracias a una oferta que permite disfrutar del río, el arte y la naturaleza durante todo el año.

Paseo Victorica, un clásico junto al río

Uno de los recorridos más elegidos es el Paseo Victorica, un corredor costero ubicado sobre la ribera del río Luján que invita a caminar, andar en bicicleta o detenerse en alguno de sus restaurantes y cafeterías con vista al agua.

El paseo también reúne museos, espacios culturales, esculturas y edificios históricos que forman parte del patrimonio arquitectónico e histórico de Tigre, convirtiéndolo en uno de los puntos más visitados del distrito.

Arte y diseño en el Boulevard Sáenz Peña

Otra alternativa para quienes buscan una experiencia urbana es el Boulevard Sáenz Peña, un circuito que concentra galerías de arte, locales de diseño independiente, cafeterías y espacios creativos.

Su propuesta cultural y comercial lo convirtió en uno de los sectores con mayor identidad artística de la ciudad y en una opción ideal para recorrer durante una jornada.

Dique Luján y Villa La Ñata, la esencia del Delta

Para quienes prefieren el contacto con el entorno natural, Dique Luján y Villa La Ñata ofrecen una experiencia ligada a la vida ribereña.

Los canales, muelles y calles tranquilas caracterizan esta zona del distrito, donde además funciona una amplia oferta de restaurantes y paradores junto al río que permiten disfrutar de la gastronomía en un entorno natural.

Desde el Municipio destacaron que continúan trabajando junto a los prestadores turísticos para fortalecer la calidad de los servicios, mejorar la experiencia de quienes visitan el distrito y brindar asistencia mediante los distintos puntos de informes turísticos distribuidos en diferentes sectores del partido.