Vacaciones de invierno en Tigre: más de 70 actividades gratuitas con teatro, cine y espectáculos para toda la familia

Del 19 de julio al 2 de agosto, el Municipio de Tigre desplegará una programación gratuita que incluirá teatro, espectáculos infantiles, cine, talleres y actividades en museos, centros culturales, plazas y clubes de todas las localidades del distrito.

Las vacaciones de invierno llegarán a Tigre con una programación que reunirá más de 70 propuestas culturales gratuitas entre el 19 de julio y el 2 de agosto. El cronograma incluirá obras de teatro, espectáculos infantiles, cine, talleres, visitas guiadas y actividades recreativas distribuidas en teatros, museos, centros culturales, clubes, plazas y otros espacios públicos del distrito.

La iniciativa impulsada por el Municipio de Tigre busca acercar opciones de entretenimiento para toda la familia en distintas localidades, con actividades de acceso libre y gratuito, sujetas a la modalidad de ingreso de cada sede.

Espectáculos en todo el distrito

La programación itinerante llevará funciones infantiles todos los días a las 15 horas a General Pacheco, Troncos del Talar, La Paloma, Rincón de Milberg, El Talar, Tigre Centro, Tigre Norte, Villa La Ñata, Las Tunas, Ricardo Rojas, Don Torcuato, Benavídez y el Delta.

Entre las propuestas figuran La Troupé de Momo, Circo Udai, Pichiculundios, El Equilibrista Desequilibrado, Luser Circo, Cuentos del Río, Un Dulce Cielito, Morita Show, Martín Klo, Un juglar en cautiverio, Mago Galo, Titania y Magic Show, Lulet Circo, Gonza Payaseando y Juegos Salpicados.

Teatro gratuito en Benavídez y General Pacheco

El Teatro Municipal Pepe Soriano ofrecerá funciones gratuitas todos los días a las 15 horas con una cartelera integrada por "Bola... dame bola", "Las aventuras de Mario, Superhéroes al rescate", "Juguetes en apuros", "Pitipá", "Viva las Brujas", "No dejen de mirar... nos", "Mondo Bestia", "Frozen", "Cuatro Quesos", "Bella y Bestia", "Merlina", "Magia loca", "Sin Julepe", "Tigrecitos" y "Una mágica amistad".

Las entradas deberán retirarse un día antes de cada función, entre las 16 y las 19 horas, en la boletería del teatro ubicada en Ituzaingó 2950, Benavídez, presentando DNI.

En tanto, el Teatro Pacheco también presentará funciones gratuitas a las 15 horas con las obras "Bola... dame bola", "Una mágica amistad", "Silencio", "La magia de imaginar", "Viva las Brujas" y "Bella y Bestia". Los tickets se entregarán el día previo a cada espectáculo, de 16 a 19 horas, en el stand de Cultura del teatro, ubicado en Santiago del Estero 185, presentando DNI con domicilio en Tigre.

El Auditorio Raúl "Ruso" Wildemer se suma a la agenda

El recientemente inaugurado Auditorio Municipal Raúl "Ruso" Wildemer, en Ricardo Rojas, será otra de las sedes del circuito cultural con ocho funciones gratuitas para toda la familia.

La programación incluirá Circo Udai, Soplaré y soplaré, Corto Cirqyto, Bella y el reencuentro, Concierto Vértigo, La magia de imaginar, Hello Kitty y Merlina, todas a las 15 horas.

Museos, talleres y cine infantil

Los Museos Reconquista y Sarmiento también ofrecerán actividades especiales durante el receso escolar.

En el Museo de la Reconquista se desarrollarán el Taller Castillo y el ciclo Mochila Yaguareté Korá, mientras que el Museo Sarmiento contará con muestras de artes visuales, talleres temáticos como "Lorca", "Spike" y "Trombeta", además de visitas guiadas.

La Casa de las Culturas presentará la muestra "El Principito y Narraciones", junto con los talleres "Xul Solar", "El jardín de los cuidados" y un espacio de ilustración destinado a niños y niñas.

Por su parte, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre organizará un ciclo de cine infantil con las proyecciones de "Metegol", de Juan José Campanella, el 21 de julio, y "Robotia", de Diego Cagide y Diego Lucero, el 28 de julio. Ambas funciones se realizarán a las 15 horas en el SUM "Dra. Alejandra Nardi", con ingreso libre y gratuito por orden de llegada.