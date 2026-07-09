Julio Zamora y Jorge Jofré acordaron una agenda conjunta de innovación y turismo entre Tigre y Formosa

Los intendentes Julio Zamora y Jorge Jofré firmaron un convenio de cooperación para compartir experiencias en innovación tecnológica, modernización del Estado, promoción turística y capacitación, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en ambas ciudades.

El Municipio de Tigre y la ciudad de Formosa formalizaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer el trabajo conjunto en materia de innovación tecnológica, modernización del Estado y promoción turística. El acuerdo fue firmado por los intendentes Julio Zamora y Jorge Jofré, quienes coincidieron en la importancia de sostener una agenda de intercambio entre ambas administraciones.

La iniciativa busca consolidar un vínculo institucional que permita compartir experiencias de gestión, desarrollar herramientas tecnológicas para optimizar los servicios públicos y generar acciones conjuntas para difundir los atractivos turísticos de ambas ciudades.

Durante el encuentro también se analizaron estrategias vinculadas a la capacitación de vecinos y vecinas en áreas técnicas y administrativas, además de la incorporación de soluciones digitales orientadas a mejorar la gestión municipal y la atención a la comunidad.

Julio Zamora destacó el valor de la cooperación entre gobiernos locales y afirmó: "Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo las relaciones con otros municipios del país, porque el intercambio de experiencias nos permite mejorar la gestión y brindar mejores respuestas a nuestros vecinos y vecinas. Este convenio representa un paso más en ese camino, donde compartiremos herramientas vinculadas a la innovación tecnológica, la modernización del Estado y la promoción turística. Creemos que trabajar de manera articulada, con una mirada puesta en el desarrollo y la inclusión, es la mejor forma de construir gobiernos locales más eficientes y cercanos a la comunidad".

Intercambio de experiencias y desarrollo conjunto

Entre los principales ejes del convenio figuran el intercambio de conocimientos en gestión pública e innovación, la implementación de tecnologías digitales, la promoción turística compartida y el desarrollo de instancias de formación para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la comunidad.

Por su parte, Jorge Jofré señaló: "Es un convenio de colaboración en todo lo que sea avance tecnológico y también desde el punto de vista turístico. Intercambiamos experiencias, sobre todo, teniendo en cuenta de que Tigre es un municipio modelo, tanto en la seguridad como también desde el punto de vista del turismo. Tenemos que estar más unidos que nunca, tratar de tener una unidad de concepción para tener una acción que permita al Justicialismo ser una alternativa en el 2027".