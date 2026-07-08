Provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 7% para docentes y estatales

El Gobierno bonaerense confirmó el acuerdo paritario tras la aceptación de la mayoría de los gremios. La suba será escalonada sobre los salarios de junio e incorpora medidas vinculadas a derechos laborales, estabilidad y prevención de la violencia en las escuelas.

La Provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los gremios docentes y los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, que establece un incremento salarial del 7% sobre los haberes de junio. La actualización será escalonada: 5% en julio y 2% en agosto, luego de que la mayoría de las organizaciones sindicales aceptara la propuesta oficial.

El entendimiento también incorpora una serie de medidas vinculadas a las condiciones laborales y a la ampliación de derechos para ambos sectores.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó el consenso alcanzado y señaló: "Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial".

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo: "Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas."

Nuevas medidas para el sector docente

Además de la actualización salarial, el acuerdo con los sindicatos docentes incorpora una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso, destinada a fortalecer los mecanismos de prevención y abordaje de situaciones de violencia laboral.

Entre las novedades se prevé que los casos considerados graves o complejos sean tratados en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. También se reforzarán las acciones del Estado provincial en esta materia.

El convenio contempla además la creación de la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de difusión, junto con actividades de concientización, capacitaciones, prácticas preventivas y acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

Qué incluye el acuerdo para los trabajadores de la Ley 10.430

En el caso del personal alcanzado por la Ley 10.430, el acuerdo establece el pase a planta permanente para quienes ingresaron entre 2024 y 2025.

Asimismo, contempla modificaciones en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas que continuarán analizando los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa y otros aspectos vinculados a las condiciones laborales.