San Fernando abrió la inscripción para las Colonias de Invierno 2026: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

El Municipio de San Fernando habilitó la inscripción para las Colonias de Invierno 2026, que se desarrollarán del 20 al 31 de julio. Habrá propuestas para niños, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, con inscripción online y presencial según cada modalidad.

El Municipio de San Fernando abrió la inscripción para las Colonias de Invierno 2026, que se desarrollarán entre el 20 y el 31 de julio y ofrecerán actividades recreativas para niños de 4 a 16 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad en los polideportivos municipales.

La propuesta incluye el uso de las piletas climatizadas y distintas actividades deportivas y recreativas. Para participar, los interesados deberán acreditar domicilio en San Fernando mediante el DNI. En el caso de los niños, además, se solicita que no utilicen pañales.

La inscripción para los grupos infantiles puede realizarse de forma online a través del sitio oficial del Municipio: www.sanfernando.gob.ar/coloniasdeinvierno2026. Una vez completado el formulario, será necesario concurrir dentro de los cinco días hábiles al polideportivo elegido con el DNI original y efectuar el pago correspondiente para confirmar la vacante.

Inscripción para personas mayores

La colonia destinada a personas mayores de 60 años se organiza desde el Polideportivo N°4, ubicado en Miguel Cané y Paraná, donde también se realiza la inscripción de manera presencial.

Las actividades se desarrollarán en el sector exclusivo del Polideportivo N°3, ubicado en 9 de Julio y el río, los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 16 horas.

Colonias para personas con discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad, la inscripción será únicamente presencial en el Polideportivo N°8, ubicado en French 1500, los lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 horas.

Para completar el trámite será necesario presentar fotocopias del DNI del participante y del adulto responsable —ambos con domicilio en San Fernando— junto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.