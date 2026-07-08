Benavídez: detuvieron a un hombre armado que circulaba en bicicleta tras un operativo del COT

La intervención comenzó tras el aviso de un vecino que advirtió una actitud sospechosa en las inmediaciones de la plaza central. El operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía Bonaerense permitió secuestrar un arma de fuego y detener al sospechoso.

Un hombre que circulaba armado en bicicleta por las inmediaciones de la plaza central de Benavídez fue detenido durante un operativo realizado por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El procedimiento permitió secuestrar el arma de fuego y quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Municipio.

La intervención se produjo durante la noche sobre la Avenida Alvear, luego de que un vecino alertara a los agentes que realizaban tareas de patrullaje sobre la presencia de un individuo con actitud sospechosa que, presuntamente, llevaba un arma mientras se desplazaba en bicicleta.

A partir del aviso, los móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y personal policial acudieron rápidamente al lugar para localizar al sospechoso. Tras interceptarlo, realizaron una requisa en la que hallaron un arma de fuego entre sus pertenencias.

Una vez reducido, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se llevan adelante las actuaciones judiciales.

El procedimiento fue monitoreado y registrado por el sistema de cámaras del Municipio de Tigre, que brindó apoyo a los agentes durante el operativo.