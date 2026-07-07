CACIT cuestionó un nuevo corte del tren Retiro-Tigre y advirtió por el impacto sobre el comercio y el turismo

La Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) cuestionó la interrupción total del ramal Retiro-Tigre entre el 9 y el 12 de julio y sostuvo que la medida vuelve a afectar al comercio, la gastronomía y los prestadores turísticos del distrito en uno de los períodos de mayor movimiento de visitantes.

La Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) manifestó su preocupación por la nueva interrupción total del servicio del ramal Retiro-Tigre de la línea Mitre, prevista entre el 9 y el 12 de julio, y advirtió que la medida volverá a perjudicar al comercio, la gastronomía y la actividad turística del distrito.

Durante esos cuatro días, el ramal Tigre permanecerá totalmente suspendido, mientras que los servicios José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses.

Desde Trenes Argentinos informaron que la interrupción responde a "tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria".

Sin embargo, desde la entidad empresaria señalaron que la reiteración de estas interrupciones genera un fuerte perjuicio para quienes dependen del movimiento turístico.

"La Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) expresa solidariamente a los prestadores turísticos su preocupación por la reiteración de estos inconvenientes. Este no es el primer corte en el año, sin alternativas para resolver estas situaciones que los afectan en un contexto ya difícil de sortear. Es preocupante que no se encuentren alternativas para la ejecución de las obras de una forma que no impacte tan directamente en la actividad del sector", expresó la institución.

Incertidumbre por futuros cortes

La entidad también planteó su inquietud respecto de la posibilidad de que se programen nuevas interrupciones del servicio en fechas de alta concurrencia.

Según indicó, al corte de cuatro días se suma la incertidumbre sobre si habrá nuevas suspensiones que vuelvan a coincidir con fines de semana largos u otros períodos de intensa actividad comercial.

Un servicio clave para el turismo de Tigre

CACIT recordó que la estación Tigre constituye uno de los principales puntos de ingreso turístico del área metropolitana. Desde allí, miles de visitantes acceden diariamente a la Estación Fluvial, el Puerto de Frutos, las lanchas colectivas hacia el Delta y el parque de diversiones de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, el ramal concentra un flujo superior a 30.000 pasajeros diarios, cuya circulación beneficia también a restaurantes, comercios y distintos prestadores de servicios vinculados al turismo.

El antecedente de una suspensión de 49 días

La Cámara recordó además que este no es un hecho aislado. El antecedente más reciente fue la interrupción total del servicio entre el 10 de enero y mediados de marzo de 2026, una suspensión que se extendió durante 49 días consecutivos por obras de infraestructura.

Según sostuvo CACIT, luego de aquella prolongada interrupción se esperaba que los trabajos permitieran normalizar el servicio, por lo que la nueva suspensión vuelve a generar preocupación entre los sectores económicos que dependen de la llegada de visitantes al partido.