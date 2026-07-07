Virus respiratorios: baja la circulación de gripe, pero aumentan los casos de VSR asociados a bronquiolitis

El último Boletín Epidemiológico Nacional indicó que la circulación de los virus respiratorios comenzó a desacelerarse, aunque el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) registró un incremento que impacta en los casos de bronquiolitis y neumonía.

La circulación de los virus respiratorios comenzó a mostrar una desaceleración en Argentina, aunque el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) mantiene una tendencia en ascenso que se refleja en un aumento de los casos de bronquiolitis y neumonía. Así surge del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 25, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El informe señala que la influenza A(H3N2) continúa siendo el virus predominante entre las infecciones respiratorias, mientras que el VSR registra un leve incremento sostenido desde la semana epidemiológica 13. En tanto, la circulación del SARS-CoV-2 permanece estable y en niveles bajos.

En las últimas cuatro semanas se confirmaron 21 casos positivos de VSR en pacientes ambulatorios. En los pacientes internados también se observó un crecimiento de este virus: el BEN registró 277 casos confirmados por laboratorio, es decir, 29 más que los notificados durante la semana epidemiológica 24.

En contraste, los casos de influenza en personas internadas continúan en descenso. Durante la semana epidemiológica 25 se notificaron 230 casos positivos, lo que representa 44 menos que los registrados en las cuatro semanas anteriores.

Bronquiolitis y neumonía, dentro de los niveles esperados

Hasta la semana epidemiológica 24 se notificaron 67.907 casos de neumonía y 47.683 casos de bronquiolitis.

De acuerdo con el corredor endémico que compara la situación actual con la de los últimos cinco años, ambas enfermedades permanecen dentro de la zona esperada para esta época del año. El informe precisa que las tasas actuales son similares a las registradas en temporadas anteriores, aunque levemente inferiores.

También cayó la positividad para influenza

El BEN también reflejó una disminución en la positividad de influenza entre los pacientes ambulatorios.

Mientras que en la semana epidemiológica 24 la positividad alcanzaba el 41%, durante la semana 25 descendió al 33,3%, lo que acompaña la tendencia de desaceleración en la circulación del virus.

La variante predominante continúa siendo el subclado K

La vigilancia genómica realizada por el ANLIS Malbrán confirmó que la variante predominante de influenza A continúa siendo el subclado K (J.2.4.1), al que corresponde el 95% de las muestras caracterizadas durante 2026.

Durante la última semana se identificaron 25 nuevos casos de este subclado, con un acumulado de 294 casos en lo que va del año.

Las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Centro concentran la mayor cantidad de casos de esta variante, con 218 confirmaciones en conjunto: 113 en la región Centro y 105 en el NOA, lo que representa 19 casos más que la semana anterior.