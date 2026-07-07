Jubilaciones ANSES: por qué el aumento de julio del 2,15% no se refleja completo en el bolsillo

El incremento del 2,15% aplicado por ANSES elevó los haberes previsionales desde julio, pero el bono extraordinario de $70.000, congelado desde marzo de 2024, reduce el impacto real de la mejora para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.

ANSES aplicó en julio una actualización del 2,15% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la inflación medida por el INDEC. Sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 continúa sin modificaciones desde marzo de 2024, una situación que hace que el incremento efectivo que perciben millones de beneficiarios resulte menor al porcentaje anunciado oficialmente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el refuerzo extraordinario permanece congelado, por lo que pierde peso dentro del ingreso total a medida que los haberes previsionales se actualizan mes a mes mediante la fórmula de movilidad.

Con la actualización correspondiente a julio, la jubilación mínima pasó a $411.989,33. Sumado el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $481.989,33.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber quedó en $329.591,46, mientras que el monto final con el bono asciende a $399.591,46.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez perciben un haber de $288.392,53, que con el refuerzo extraordinario llega a $358.392,53.

Por qué el aumento real es menor

Aunque el haber previsional sí incorpora el incremento del 2,15%, el ingreso total que reciben quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las PNC no crece en la misma proporción debido a que el bono extraordinario permanece fijo desde hace más de dos años.

Como consecuencia, el refuerzo representa un porcentaje cada vez menor del ingreso mensual. En la práctica, mientras la movilidad previsional ajusta los haberes por inflación, el aumento efectivo que llega al bolsillo resulta inferior al porcentaje informado oficialmente.

Esta situación modifica el impacto real de las actualizaciones mensuales para los sectores que concentran la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional.