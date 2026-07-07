Choque fatal en la Panamericana: imputaron a un abogado por la muerte de una conductora de aplicación

La víctima fue Pamela Ivonne Escobar Camacho, conductora de una aplicación de viajes, quien murió en el acto tras el impacto ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de Paraná, en Vicente López. La causa quedó a cargo de la fiscal Asprella.

El choque fatal ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura de Paraná, en jurisdicción de Vicente López, avanza en la etapa inicial de la investigación judicial. La causa tiene como imputado a un abogado de perfil mediático por el siniestro en el que murió Pamela Ivonne Escobar Camacho, conductora de una aplicación de viajes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Asprella, quien deberá determinar cómo se produjo el impacto y establecer las eventuales responsabilidades penales. Para ello serán determinantes las pericias accidentológicas, los testimonios incorporados al expediente y las demás medidas de prueba que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

Según informó Radio Rivadavia a través del periodista Ignacio Ortelli, el imputado es Andrés Prieto Fasano, hijo de una ex jueza. De acuerdo con ese reporte, el abogado no se habría sometido al test de alcoholemia y tampoco habría sido trasladado a una dependencia policial, ya que otra abogada integrante de su familia lo retiró del lugar tras el siniestro.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del sábado, poco después de la finalización del partido de la Selección argentina. Siempre según la información difundida por esa emisora, el impacto fue de tal magnitud que Pamela Ivonne Escobar Camacho murió en el acto, mientras que la mujer que la acompañaba fue trasladada a un hospital y permanece internada en estado crítico.

Con el avance de la causa, la fiscalía deberá establecer la secuencia de los hechos y evaluar las actuaciones realizadas inmediatamente después del choque. El resultado de las pericias y de las restantes diligencias será clave para definir la situación procesal del imputado y las posibles responsabilidades derivadas del accidente.