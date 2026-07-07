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Economía

Edenor corrigió sus tarifas tras detectar un error en los cuadros tarifarios: qué cambia para los usuarios

Edenor corrigió sus tarifas tras detectar un error en los cuadros tarifarios: qué cambia para los usuarios
La medida fue oficializada mediante la Resolución 233/2026 del ENREGE, que rectificó un error en el cálculo de los valores de la energía para usuarios de la Tarifa General. La corrección reemplaza precios subsidiados que habían sido aplicados por equivocación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 233/2026 del ENREGE, que rectificó un error en el cálculo de los valores de la energía para usuarios de la Tarifa General. La corrección reemplaza precios subsidiados que habían sido aplicados por equivocación.


El Gobierno nacional dispuso una corrección en los cuadros tarifarios de Edenor luego de detectar que, por un error técnico, se habían aplicado valores correspondientes a sectores subsidiados en lugar de los precios plenos que debían regir para determinados usuarios.


La medida quedó establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE). El objetivo es rectificar los valores de las tarifas eléctricas vigentes desde el 1 de junio.


Según explica la resolución, el inconveniente se originó al elaborar la Resolución 26/2026. Durante el cálculo de los precios para el sistema de medición autoadministrada de la categoría Tarifa General, se utilizaron por error los precios estacionales de energía y potencia con subsidio, cuando correspondía aplicar los valores sin subsidio.


El organismo calificó la situación como un "error material", por lo que resolvió corregirla en el marco del Reglamento de Procedimientos Administrativos, que habilita la rectificación de errores aritméticos o de hecho sin modificar el contenido esencial de la decisión adoptada.


Cómo quedan los nuevos valores


La resolución actualiza los precios de la energía, expresados en pesos por kilovatio hora ($/kWh), para los distintos segmentos de la Tarifa General:



  • Segmento G1: de $176,194 a $252,091 por kWh.

  • Segmento G2: de $193,444 a $269,343 por kWh.

  • Segmento G3: de $182,648 a $258,544 por kWh.

  • Segmento G4: de $180,029 a $255,926 por kWh.


La modificación refleja el reemplazo de los valores subsidiados por los precios de mercado que debían haberse aplicado desde el inicio.


Aumentos y subsidios vigentes


Durante junio, las tarifas de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron un aumento del 1,5%, porcentaje que también fue dispuesto para julio.


En paralelo, el Gobierno actualizó los descuentos para los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).


En junio se aplicó una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales, mientras que para julio el beneficio fue elevado al 16,59%.


Estos porcentajes reemplazaron los descuentos previstos inicialmente para ambos meses con el objetivo de reducir el impacto de las facturas durante el período de mayor consumo estacional.

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