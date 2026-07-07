San Isidro ofrece actividades deportivas gratuitas en plazas y paseos públicos del distrito

La Municipalidad de San Isidro continúa con su programa de actividades deportivas gratuitas en plazas y paseos públicos. Funcional, Running Fit, Mix Dance y Yoga forman parte de una propuesta abierta, sin inscripción previa y coordinada por profesores de la Subsecretaría de Deportes.

La Municipalidad de San Isidro mantiene en marcha un programa de actividades deportivas gratuitas que se desarrolla semanalmente en distintos espacios públicos del distrito. La propuesta busca promover hábitos saludables y fomentar el uso recreativo de plazas y paseos mediante clases abiertas, sin inscripción previa y coordinadas por profesores de la Subsecretaría de Deportes.

Las actividades están dirigidas tanto a quienes desean comenzar a realizar ejercicio como a personas con experiencia en distintas disciplinas. Cada propuesta se adapta a diferentes niveles de condición física, combinando opciones de entrenamiento, baile y relajación.

Funcional y Running Fit para fortalecer el cuerpo

Entre las alternativas disponibles se encuentra Funcional, un entrenamiento destinado a mayores de 18 años que trabaja el cuerpo de manera integral mediante movimientos naturales que fortalecen músculos y articulaciones. Las clases utilizan elementos como pesas rusas, barras y bandas elásticas.

También se ofrece Running Fit, una modalidad orientada a quienes practican o desean iniciarse en el running. El entrenamiento combina fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad articular utilizando el peso corporal, sin equipamiento especial. Para participar solo es necesario llevar una colchoneta y agua.

Mix Dance y Yoga para todas las edades

La programación incluye además Mix Dance, una clase de baile aeróbico que reúne ritmos como cumbia, reggaetón, salsa, bachata y música urbana. Se trata de una actividad de bajo impacto, apta para toda la familia y sin necesidad de experiencia previa.

Otra de las propuestas es Yoga, disciplina enfocada en integrar cuerpo y mente mediante ejercicios de respiración, relajación y reducción del estrés. La práctica está abierta a participantes de cualquier nivel.

Cómo consultar días, horarios y sedes

La grilla completa con los días, horarios y lugares donde se desarrollan las actividades puede consultarse en el sitio oficial del Municipio:

https://www.sanisidro.gob.ar/propuestasenespaciospublicos

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o escribir al correo deportes@sanisidro.gob.ar.