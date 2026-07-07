Condenaron a tres integrantes de la banda que excavó el túnel para robar el Banco Macro de San Isidro

La Justicia bonaerense dictó condenas mediante un juicio abreviado para tres integrantes de la organización que intentó ingresar a la sucursal del Banco Macro de San Isidro a través de un túnel de casi 200 metros. Otros acusados aún esperan el juicio oral y continúan los pedidos de captura.

La Justicia bonaerense dictó condenas mediante un juicio abreviado para tres integrantes de la organización que intentó ingresar a la sucursal del Banco Macro de San Isidro a través de un túnel de casi 200 metros. Otros acusados aún esperan el juicio oral y continúan los pedidos de captura.

Tres integrantes de la organización que intentó concretar un millonario robo a la sucursal del Banco Macro de San Isidro fueron condenados mediante un juicio abreviado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, presidido por el juez Maximiliano Savarino.

El magistrado integra el tribunal que intervino en el juicio por la muerte de Diego Maradona, proceso que posteriormente fue declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach.

Los condenados son Alejandro Israel Rosendo López, Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero. Los dos últimos son ciudadanos uruguayos y fueron extraditados a la Argentina para ser juzgados.

Las penas impuestas

Según la resolución judicial a la que accedió Noticias Argentinas, Rosendo López recibió una pena de dos años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor del delito de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, por hechos ocurridos entre el 1 de noviembre de 2023 y el 6 de agosto de 2024.

Hasta que la sentencia quede firme continuará bajo prisión domiciliaria, medida que luego será reemplazada por su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En tanto, Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión efectiva como coautores de tentativa de robo agravado en lugar poblado y en banda, en concurso real con el delito de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas.

Cómo era el plan para ingresar al banco

La investigación encabezada por la fiscal Carolina Asprella determinó que la organización actuó al menos entre el 1° de noviembre de 2023 y el 8 de agosto de 2024.

De acuerdo con la acusación, además de los ahora condenados integraban la banda Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, César Leonardo Cazenave Peña y al menos otros siete sospechosos que permanecen prófugos o aún no pudieron ser identificados.

El objetivo era vulnerar las medidas de seguridad de la sucursal del Banco Macro, ubicada sobre Chacabuco 444, para acceder al sector de cajas de seguridad y apoderarse de dinero, joyas, alhajas, obras de arte y otros objetos de valor.

Como parte del plan, alquilaron una propiedad situada sobre Chacabuco 543, a pocos metros de la entidad bancaria. Para concretar la operación utilizaron documentación falsa con el fin de ocultar sus identidades.

Desde ese inmueble excavaron un túnel de aproximadamente 200 metros, equipado con estructuras de contención, alfombras e instalación eléctrica. Las obras provocaron daños tanto en la vivienda alquilada como en el subsuelo del espacio público perteneciente al Municipio de San Isidro.

El hallazgo que frustró el robo

La maniobra quedó al descubierto el 6 de agosto de 2024, cuando el conductor de una camioneta llamó al 911 tras escuchar golpes debajo de su vehículo y advertir que una varilla metálica sobresalía del pavimento.

A partir de esa denuncia comenzaron tareas de excavación que se extendieron durante dos días, con participación de buzos de la División Especial de Siniestralidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes confirmaron la existencia del túnel que avanzaba en dirección a la entidad bancaria.

La investigación continúa

Con el avance de la causa fue detenido primero Rosendo López en Entre Ríos, señalado como el encargado de trasladar integrantes de la organización entre Uruguay y la Argentina.

Posteriormente fue capturado Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, identificado a partir de una huella dactilar hallada en una botella de gaseosa secuestrada en el galpón utilizado como base operativa. La investigación también lo vinculó con la barra brava de Nacional de Montevideo.

Más tarde fueron arrestados Carpani Romero, Carlos Cazenave Peña y César Leonardo Cazenave Peña.

Mientras tres de los imputados aceptaron el juicio abreviado, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña optaron por ser juzgados en un debate oral y público, cuya fecha todavía no fue fijada. En paralelo, la Justicia mantiene la búsqueda de otros integrantes de la organización que permanecen prófugos.