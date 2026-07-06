Los trenes Mitre ramal Tigre y Sarmiento no funcionarán durante el fin de semana largo por obras

Los servicios permanecerán suspendidos entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio para avanzar con trabajos de renovación de vías, señalización e infraestructura ferroviaria en distintos sectores del AMBA.

Los servicios de la Línea Mitre (ramal Tigre) y la Línea Sarmiento permanecerán interrumpidos entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio debido a un nuevo operativo de obras que llevará adelante Trenes Argentinos para renovar la infraestructura ferroviaria y mejorar la seguridad y la circulación de las formaciones.

En el ramal Tigre, los trabajos continuarán con la readecuación del tendido de vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, y también en el tramo comprendido entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez.

Además, se restaurará el paso a nivel Belgrano, ubicado en la misma zona.

Desde la empresa estatal señalaron que las tareas resultan "urgentes" debido a que los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad, presentan un importante deterioro y obligan a que los trenes circulen con velocidades precautorias en distintos sectores, situación que provoca demoras y cancelaciones.

Hasta el momento, el plan de renovación permitió intervenir 32 kilómetros de vías, 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas sobre el ramal Tigre.

Obras en la Línea Sarmiento

Durante la misma ventana de trabajo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará distintas intervenciones para mejorar la operación ferroviaria y reforzar la seguridad del servicio.

Entre las principales tareas figura el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers, la modernización de las mesas de mando de las cabinas y de los cambios que operan en las estaciones Castelar, Haedo y Moreno, además del reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

En paralelo, avanzan las obras de puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía, donde se remodelan los edificios principales, los baños y los accesos, mientras también se renuevan los andenes y se actualizan las instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.