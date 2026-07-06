Tigre inauguró tres nuevas canchas de tenis en el Polideportivo General Pacheco

La renovación del espacio deportivo incluyó la construcción de dos nuevas canchas, la puesta en valor de la existente y la incorporación de iluminación, con el objetivo de ampliar la práctica del tenis y promover nuevas competencias en el distrito.

La renovación del espacio deportivo incluyó la construcción de dos nuevas canchas, la puesta en valor de la existente y la incorporación de iluminación, con el objetivo de ampliar la práctica del tenis y promover nuevas competencias en el distrito.

El Municipio de Tigre inauguró tres nuevas canchas de tenis en el Polideportivo N° 10 General Pacheco, una obra destinada a ampliar la capacidad de la Escuela Municipal de Tenis y generar mejores condiciones para el desarrollo de entrenamientos y competencias. El acto fue encabezado por el intendente Julio Zamora, acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a alumnos, alumnas y vecinos.

La intervención comprendió la construcción de dos nuevas canchas de cemento, la renovación integral de la cancha existente y la incorporación de un sistema de iluminación para mejorar el uso del predio.

Durante la inauguración, Julio Zamora destacó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva del distrito.

"Seguimos renovando las propuestas, en este caso son canchas nuevas de cemento que nos van a permitir ampliar la cantidad de alumnos que vienen a jugar al tenis, y en segundo lugar, poder efectuar competencias. Asimismo, estamos trabajando en muchas aristas como el cerramiento de la pileta del Polideportivo San Martín, lo que vamos a replicar en otros centro", expresó el intendente.

La actividad comenzó con entrenamientos abiertos de los estudiantes de la Escuela Municipal de Tenis y continuó con el corte de cinta que dejó formalmente habilitadas las nuevas instalaciones. Luego, el jefe comunal dirigió unas palabras a los presentes y reafirmó el compromiso del Municipio con el desarrollo del deporte y la mejora de los espacios públicos destinados a la actividad física.

Más infraestructura para la práctica del tenis

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, señaló que la obra forma parte de una política sostenida para fortalecer las propuestas deportivas municipales.

"Estamos inaugurando las canchas junto a la comunidad y los deportistas de la escuela de tenis del Municipio. Esto es una decisión del intendente Julio Zamora, quien cree en el deporte y sus valores, por eso seguimos con propuestas de calidad", afirmó.

Como parte de la jornada, Julio Zamora entregó reconocimientos a los jóvenes deportistas Eugenia Frites, Felipe Porta y Eric Ruesja, en reconocimiento a su desempeño deportivo.

El reconocimiento de los deportistas

Eric Ruesja, integrante del programa de alto rendimiento del Polideportivo, valoró el impacto que tendrá la obra para quienes entrenan diariamente.

"Entreno todos los días en alto rendimiento. El Municipio ayuda mucho porque me facilita jugar torneos y practicar en este poli. Las nuevas canchas son lindas y me sirven un montón, voy a poder tener más comodidad y que se puedan repartir más los estudiantes", expresó.

Por su parte, Eugenia Frites también celebró la incorporación de las nuevas instalaciones.

"Me siento muy feliz por el reconocimiento y porque me esfuerzo diariamente para llegar a estos logros. Nos vienen re bien estas canchas para disfrutar más los entrenamientos, quedaron hermosas", manifestó.