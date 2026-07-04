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Tigre perdió los dos amistosos ante Lanús y cerró su pretemporada antes de la Copa Argentina

Tigre perdió los dos amistosos ante Lanús
El Matador disputó dos encuentros de preparación en La Fortaleza, ambos con triunfo del Granate. El equipo de Diego Dabove ahora enfoca toda su atención en el cruce por Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Tigre concluyó su preparación de invierno con dos amistosos frente a Lanús en La Fortaleza, donde el conjunto dirigido por Diego Dabove cayó en ambos encuentros y terminó de evaluar al plantel de cara al compromiso de Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, programado para el domingo 12 de julio.


Con temperaturas muy bajas y la presencia de socios del Granate, el entrenador aprovechó la doble jornada para seguir ajustando aspectos físicos y tácticos de un plantel que, por el momento, no registra incorporaciones ni bajas.


Lanús ganó el primer amistoso


En el primer ensayo, Tigre formó con Zenobio; Moreno, Barrionuevo, Villalba, Álvarez; Saralegui, Jalil Elías, Leyes, López; Romero y Russo.


El conjunto local se impuso por 3 a 1 gracias a un doblete de Agustín Medina y otro tanto de Valois. El Granate llegó a estar 3-0 arriba y el descuento del Matador fue obra de Álvarez, que convirtió de tiro libre.


Mejor imagen en el segundo encuentro


Para el segundo partido, Dabove dispuso la siguiente formación: Fuster; Soto, Minniti, Guiffrey, Banegas; Serrago, Garay, Mosqueira, Cabrera, Pity Martínez; Oviedo.


Aunque el rendimiento futbolístico fue superior al mostrado en el primer encuentro, Tigre volvió a caer, esta vez por 1 a 0, con un gol de Franco Watson en el complemento.


El Matador generó situaciones para igualar el marcador, pero el arquero Petroli respondió con dos atajadas determinantes que evitaron el empate.


Los jugadores que no participaron


Durante la jornada no sumaron minutos Cachila Arias, que continúa lesionado; Joaquín Laso, recientemente recuperado de una molestia muscular; Gonzalo Piñeiro, quien se encuentra próximo a continuar su carrera en Grecia; y Simón Rivero, también lesionado.


Con la pretemporada finalizada, el plantel de Tigre comenzará la preparación específica para su estreno oficial en la segunda parte del año, cuando enfrente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina.

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