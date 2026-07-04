Tigre: pactó la venta de dos celulares por redes sociales y terminó asaltado por falsos compradores

Un joven de 26 años fue sorprendido por dos delincuentes que simularon ser compradores de teléfonos celulares. Lo amenazaron con un arma frente a su vivienda y escaparon con un iPhone 16, dinero en efectivo y otras pertenencias. La investigación cuenta con imágenes registradas por una cámara que llevaba la víctima.

Un joven de 26 años fue asaltado en Tigre luego de acordar mediante redes sociales la venta de dos teléfonos celulares. Los supuestos compradores resultaron ser dos delincuentes armados que lo amenazaron en la puerta de su vivienda y escaparon con un iPhone 16, 700 dólares y otras pertenencias.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado sobre la calle Güiraldes, cuando la víctima salió a recibir a quienes habían manifestado interés en comprar los equipos. Según publicó TN, apenas se encontraron con el vendedor, los asaltantes comenzaron a intimidarlo mientras uno de ellos lo apuntaba con un arma de fuego.

Durante el robo, los delincuentes le gritaron: "Quietito porque te meto un tiro" y "Te doy un balazo, te doy un tiro", obligándolo a entregar sus pertenencias.

En pocos segundos, los ladrones se apoderaron de un iPhone 16 y de 700 dólares que el joven llevaba para concretar una operación. Además, un amigo que lo acompañaba también fue víctima del asalto y le robaron el morral que llevaba puesto.

La investigación se apoya en una cámara incorporada en los anteojos de la víctima

Uno de los elementos clave para la investigación son las imágenes captadas por una cámara que el joven llevaba incorporada en sus anteojos al momento del hecho.

Las grabaciones permitirían identificar a los autores del robo. De acuerdo con la información disponible, uno de los sospechosos llevaba una gorra, mientras que el otro tenía barba. Tras concretar el asalto, ambos escaparon con los objetos robados.

Luego del episodio, la víctima ingresó a su vivienda para avisarle a su familia lo ocurrido y posteriormente realizó la denuncia policial. Además, entregó el material audiovisual registrado por la cámara, que ahora es analizado por los investigadores con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.