Argentina sufrió hasta el final, venció a Cabo Verde y jugará los octavos del Mundial ante Egipto

La Selección argentina necesitó 120 minutos para derrotar a Cabo Verde por 3-2 en Miami. Los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero sellaron una clasificación trabajada que dejó aspectos futbolísticos para revisar antes del cruce con Egipto.

La Selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde tras un intenso tiempo suplementario y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. En un encuentro mucho más complicado de lo esperado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró la diferencia gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Laros Duarte y Jovane Cabral marcaron para el conjunto africano.

Con este triunfo, la Albiceleste avanzó de ronda y ahora enfrentará a Egipto, que previamente eliminó a Australia en la definición por penales.

Un dominio sin profundidad

Argentina monopolizó la posesión durante gran parte del primer tiempo, aunque ese control no se tradujo en demasiadas situaciones de peligro. El equipo movió la pelota con paciencia, pero encontró dificultades para romper el compacto bloque defensivo de Cabo Verde.

La primera llegada clara apareció a los 14 minutos con un remate cruzado de Messi que pasó muy cerca del palo izquierdo. Cinco minutos después, el capitán volvió a probar desde un tiro libre que controló sin inconvenientes el arquero Vozinha.

La apertura del marcador llegó recién a los 29 minutos. Lisandro Martínez lanzó un preciso pase largo desde el fondo, Messi controló dentro del área y definió con categoría para establecer el 1-0. Fue el vigésimo gol del capitán argentino en Copas del Mundo y el séptimo en la actual edición.

Cabo Verde reaccionó y llevó el partido al límite

Lejos de resignarse, Cabo Verde adelantó sus líneas en el complemento y comenzó a inquietar a la defensa argentina. A los 14 minutos, Laros Duarte aprovechó una acción ofensiva y definió cruzado para establecer el empate.

Argentina volvió a tomar la iniciativa y generó varias oportunidades para recuperar la ventaja, pero Vozinha sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas que llevaron el partido al tiempo suplementario.

El alargue tuvo emociones hasta el final

El equipo de Scaloni recuperó la ventaja apenas comenzado el alargue. A los dos minutos, Lisandro Martínez sacó un potente remate al ángulo para convertir el 2-1.

Sin embargo, Cabo Verde volvió a responder. A los 14 minutos del primer tiempo suplementario, Jovane Cabral sorprendió con una gran definición desde el borde del área para establecer el 2-2.

La clasificación argentina recién quedó asegurada en el segundo tiempo extra. A los seis minutos, Cristian Romero ganó de cabeza tras un córner y marcó el 3-2 definitivo.

Una clasificación con varias señales de alerta

Más allá del pase a los octavos de final, el rendimiento dejó varios interrogantes para el cuerpo técnico.

Argentina volvió a mostrar dificultades para transformar su dominio en situaciones claras de gol y dependió en gran medida del talento de Messi. Además, los delanteros volvieron a tener escasa incidencia en el resultado, mientras que el equipo mostró problemas para sostener la ventaja cada vez que logró ponerse arriba en el marcador.

En los minutos finales, incluso con el 3-2 a favor, la defensa sufrió varios ataques de Cabo Verde y Emiliano "Dibu" Martínez debió intervenir en más de una ocasión para evitar una nueva igualdad.

Con el margen de error cada vez más reducido en la fase eliminatoria, Lionel Scaloni tendrá trabajo por delante antes del cruce frente a Egipto, un rival que exigirá una versión más sólida de la vigente campeona del mundo.

Síntesis

Mundial 2026 – 16avos de final

Estadio: Hard Rock, Miami.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde (2): Vozinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Goles: Lionel Messi (29' PT), Laros Duarte (14' ST), Lisandro Martínez (2' PTS), Jovane Cabral (14' PTS) y Cristian Romero (6' STS).