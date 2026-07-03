Tigre comenzó el curso gratuito de Diseño e Impresión 3D para docentes

La capacitación, impulsada por la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, se desarrolla en el Centro Universitario Tigre (CUT) y ofrece herramientas de diseño y fabricación digital para educadores de todos los niveles.

El Municipio de Tigre comenzó el curso gratuito de Diseño e Impresión 3D destinado a docentes de todos los niveles educativos, con el objetivo de acercar herramientas de diseño y fabricación digital que puedan incorporarse a las prácticas de enseñanza.

La propuesta es impulsada por la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica y se desarrolla en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde los participantes reciben formación teórica y práctica sobre el uso de estas tecnologías.

El programa contempla ocho encuentros, en los que los asistentes trabajan contenidos vinculados al diseño digital y a los procesos de impresión 3D, con el propósito de aplicar estos conocimientos en distintos ámbitos educativos.

Las clases se dictan los lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, en la sede del CUT, ubicada en la intersección de Solís y Newton, en Tigre centro.

Esta capacitación forma parte de las iniciativas que impulsa el Gobierno local para ampliar el acceso a las nuevas tecnologías y fortalecer la formación continua de la comunidad educativa del distrito.