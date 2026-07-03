La UIA propuso un pacto fiscal para bajar impuestos nacionales, provinciales y municipales

La entidad industrial propuso un acuerdo entre Nación, provincias y municipios para reducir la carga tributaria. También advirtió sobre la caída del consumo, la competencia externa y el avance de la economía informal.

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre la presión impositiva que enfrenta el sector productivo y propuso la creación de un pacto fiscal federal industrial para reducir impuestos en los tres niveles del Estado. La iniciativa busca mejorar la competitividad de las empresas y disminuir uno de los principales costos que, según la entidad, afectan a la producción nacional.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó que la propuesta apunta a que Nación, provincias y municipios coordinen una reducción de la carga tributaria.

"Lo que nosotros estamos planteando es un pacto fiscal federal industrial en el cual, las provincias y Nación hagan un acuerdo para bajar los impuestos nacionales, pero también provinciales y municipales", sostuvo.

La presión fiscal, el principal problema para competir

Rappallini aseguró que la elevada carga tributaria explica buena parte del llamado "costo argentino" y repercute directamente sobre los precios de la economía.

Según un informe elaborado por la UIA sobre los 30 países más relevantes del mundo, Argentina encabeza el ranking de presión fiscal.

"Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, o sea, somos los Messi de la presión global, para decirlo de una manera. Somos los líderes", afirmó.

El dirigente sostuvo que durante las últimas tres décadas la política tributaria se enfocó en incrementar impuestos en lugar de promover el crecimiento económico. En ese contexto, advirtió que el resultado fue una menor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de la informalidad, que ubicó en torno al 40%.

"Si uno sigue subiendo impuestos, lo que hace es que la gente deje de pagar y termina generando un sistema totalmente perverso", expresó.

Qué impuestos busca revisar la UIA

Entre los tributos que la entidad considera necesario modificar aparecen:



impuesto al cheque;



impuesto al patrimonio;



Ingresos Brutos;



derechos de exportación;



impuesto de Sellos.



Rappallini reconoció que muchas provincias dependen de la recaudación de Ingresos Brutos, especialmente en un contexto de caída del consumo, por lo que planteó avanzar inicialmente sobre los sectores con mayor carga impositiva.

También destacó que la industria realizó un esfuerzo para contener la inflación.

"Podemos ver que servicios está en torno a 300%, la general 180, y la inflación industrial está en torno al 110", señaló.

Igualdad de condiciones para toda la industria

El presidente de la UIA también respaldó la lógica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque reclamó que los beneficios fiscales alcancen también a la industria instalada.

"Lo que nosotros planteamos es que también los sectores tradicionales, acero, autos, todo lo que significa el universo industrial que tiene que combatir con el mundo requiere también esta reducción impositiva", sostuvo.

Competencia externa y caída del consumo

Otro de los planteos estuvo vinculado con la competencia internacional. Rappallini advirtió sobre el peso creciente de China en mercados como el acero, aluminio y plástico, donde afirmó que concentra el 55% del mercado y dispone de capacidad para abastecer la totalidad de la demanda.

Según indicó, esta situación podría derivar en un "monopolio absoluto" si el resto del mundo no adopta medidas.

Además, denunció situaciones de contrabando, subfacturación y dumping que afectarían a actividades como el calzado, los celulares y la cerveza, además de cuestionar el funcionamiento de plataformas digitales que comercializan productos sin afrontar los mismos costos tributarios y arancelarios que la industria local.

El objetivo: recuperar la actividad

Rappallini sostuvo que sectores como la construcción, el textil y el calzado continúan afectados por la caída del consumo interno y planteó como objetivo inicial recuperar los niveles de actividad registrados en 2022.

También señaló que tanto la producción como el empleo permanecen prácticamente estancados desde hace quince años y consideró necesario impulsar el crédito al consumo para acompañar a las empresas durante la transición económica, evitando cierres de fábricas y la pérdida de capacidad tecnológica.

Finalmente, se refirió al impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre la producción y aseguró que generará un importante salto de productividad en la economía.

"Lo que estamos pidiendo no es protección, sino igualdad de condiciones y que nos den la posibilidad de ser competitivos", concluyó.