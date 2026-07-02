La institución realizó el cambio de autoridades en el Club Regatas América, donde Fernando Mantelli asumió la presidencia para el período 2026/2027 y adelantó los principales proyectos solidarios que impulsará la entidad durante el próximo año.

Con un acto realizado el viernes 26 de junio en el Club Regatas América, Fernando Mantelli asumió la presidencia de Rotary Sin Fronteras para el período 2026/2027, en una ceremonia que reunió a autoridades rotarias, representantes institucionales e invitados especiales.

Durante la jornada se concretó el traspaso de mando de la presidenta saliente, Romina Ñeco, y se realizó un balance del trabajo desarrollado durante el último año, además de presentar los desafíos y objetivos de la nueva gestión.

El evento contó con la participación de concejales del Frente Renovador, la presidenta de la Fundación Banco Provincia, la gobernadora rotaria y el gobernador electo que asumirá funciones el próximo 4 de julio.

Tras asumir el cargo, Fernando Mantelli destacó el acompañamiento recibido y el clima vivido durante la ceremonia.

"Realmente hemos tenido un cambio de autoridades excelente. Contamos con la presencia de concejales del Frente Renovador, la presidenta de la Fundación Banco Provincia, la gobernadora rotaria y el gobernador electo. Fue una noche divina y pudimos hacer un recorrido junto con la expresidenta Romina Ñeco por todo un año muy intenso de trabajo. Con mi asunción ya empezamos a planificar este nuevo período", expresó.

Entre las iniciativas que marcarán la gestión, Mantelli señaló que uno de los ejes centrales será el fortalecimiento de la Orquesta Santa Clara, integrada por más de cien niños y jóvenes.

"Nuestro proyecto de servicio más querido es la Orquesta Santa Clara, una orquesta sinfónica con más de 100 chicos participando. Tuvimos una delegación que nos acompañó durante la ceremonia y tocó hermosas melodías. Es uno de nuestros proyectos más fuertes", afirmó.

Además, adelantó que continuarán las charlas virtuales que organiza la institución y que durante este período buscarán ampliar su alcance.

"Hay un montón de proyectos de servicio que venimos llevando adelante y otros que se van a hacer. También colaboramos muchísimo junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y las organizaciones rotarias en las acciones de lucha contra el frío. Realmente se viene un año muy interesante", concluyó.