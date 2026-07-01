Soledad Martínez firmó en la AMIA un compromiso por la memoria y el reclamo de justicia a 32 años del atentado

A pocos días de cumplirse el 32° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, la intendenta de Vicente López participó del Encuentro Federal por la Memoria junto a más de 50 jefes comunales y suscribió una declaración en favor de la memoria, la justicia y la convivencia democrática.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, participó este miércoles del Encuentro Federal por la Memoria realizado en la sede de la AMIA, donde junto a más de 50 intendentes de todo el país firmó una declaración conjunta para renovar el reclamo de justicia por el atentado terrorista y mantener viva la memoria de sus 85 víctimas fatales.

La actividad se desarrolló a pocos días de cumplirse el 32° aniversario del ataque contra la institución y reunió además a los presidentes de las comunidades judías de todo el país.

El encuentro comenzó con un homenaje a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994, que incluyó un minuto de silencio, el encendido de velas en su memoria y una plegaria encabezada por el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.

Como parte de la jornada, Soledad Martínez suscribió una declaración en la que los jefes comunales reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia, la preservación de la memoria de las víctimas y la promoción de iniciativas destinadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.

El documento también propone impulsar acciones para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Además, destaca la necesidad de contar con una Justicia independiente y eficaz como un pilar para consolidar una sociedad más justa.

Durante el acto, la intendenta de Vicente López y el resto de los mandatarios locales recibieron un presente institucional de AMIA: una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de la obra "El muro de la memoria", emplazada en una de las paredes exteriores del edificio ubicado en Pasteur 633.

El Encuentro Federal por la Memoria forma parte de las actividades impulsadas por AMIA durante el Mes de la Memoria, una iniciativa que busca mantener vigente el recuerdo de las víctimas del atentado y renovar el pedido de justicia.