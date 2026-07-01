Patricia Vasquez encabezó en Tigre un encuentro con vecinos y dirigentes de La Libertad Avanza de toda la región

Con la participación de más de 100 vecinos, militantes y dirigentes de La Libertad Avanza de distintos distritos, la diputada nacional Patricia Vasquez encabezó una nueva edición del ciclo “Café con Pato” en Tigre, donde repasó su agenda legislativa e intercambió propuestas con los asistentes.

La diputada nacional Patricia Vasquez encabezó en Tigre una nueva edición del ciclo "Café con Pato", que reunió a más de 100 vecinos, militantes y dirigentes de La Libertad Avanza provenientes de distintas localidades del distrito y de municipios de la región. Durante la actividad, la legisladora repasó su trabajo en el Congreso, respondió preguntas de los asistentes y expuso los principales ejes de su agenda política.

La jornada se desarrolló en la Casa de La Libertad Avanza Tigre y comenzó con las palabras del coordinador local del espacio, Mike Schmukler, quien destacó la importancia de sostener encuentros abiertos para fortalecer el vínculo con los vecinos y promover la participación política.

Durante su exposición, Patricia Vasquez reafirmó su compromiso con la reducción de la presión impositiva, la eliminación de privilegios de la política y la modernización del Estado. También planteó la necesidad de aliviar las cargas que, según sostuvo, afectan a comerciantes, emprendedores, trabajadores y productores.

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. La diputada consideró que es necesario revisar el sistema para reducir costos y eliminar trabas burocráticas. En ese contexto, cuestionó las políticas del gobernador Axel Kicillof y sostuvo que la Provincia necesita un Estado más eficiente, acompañando el proceso de transformación impulsado por el presidente Javier Milei.

Participación de referentes de distintos distritos

La organización estuvo a cargo de Romina Silva, integrante del equipo de La Libertad Avanza Tigre, junto a la juventud y al resto de los militantes del espacio, responsables de la convocatoria y la logística del encuentro.

La moderación fue realizada por Rodolfo Hyland, quien destacó el trabajo del equipo organizador y remarcó la importancia de la presencia territorial.

"La política no gana un distrito con un discurso. Los distritos se ganan con un equipo que trabaja todos los días, caminando cada barrio y cada localidad, escuchando a los vecinos y estando presente cuando hace falta. Ahí es donde nos van a encontrar: trabajando, cerca de la gente y construyendo una alternativa seria para transformar Tigre", expresó.

También sostuvo que el crecimiento de un espacio político depende del compromiso cotidiano de sus militantes y agradeció a quienes hicieron posible la convocatoria.

Entre los asistentes estuvieron los concejales Josefina Ponde y Juan Furnari (Tigre); Mariano González (José C. Paz); Pamela Ávila y Karina Villa (San Fernando); Alicia Elisei (Hurlingham); los jefes de ANSES Ramón Ávila (San Fernando) y Mariela Galíndez (William C. Morris); el presidente de Ferrocarriles Argentinos, José Pirán; el representante de La Púrpura en Tigre, Nico Scioli; la dirigente Andrea Giorgini y referentes de Encuentro Vecinal, además de dirigentes de distintas localidades de Tigre.

La actividad finalizó con un intercambio de preguntas entre Patricia Vasquez y los vecinos. Desde La Libertad Avanza Tigre señalaron que continuarán realizando este tipo de encuentros en diferentes barrios del distrito para fortalecer el trabajo territorial y mantener el contacto con la comunidad.