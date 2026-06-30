Trabajadores de Fate cortan Panamericana y reclaman la reapertura de la fábrica

Los trabajadores de Fate, junto a organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, realizaron una jornada de protesta con cortes, una caravana y actos en Zona Norte para reclamar la reapertura de la planta, el fin del lock out y la preservación de todos los puestos de trabajo.

Trabajadores de Fate realizaron este martes una jornada de protesta en Zona Norte con un corte parcial sobre el Acceso Norte, una caravana y distintos actos para reclamar la reapertura de la fábrica, el fin del lock out y la preservación de todos los puestos de trabajo. La movilización también apuntó contra la ofensiva judicial impulsada por la empresa en torno al acampe que sostienen frente a la planta.

La actividad comenzó con una concentración en el ingreso a la fábrica, desde donde partió una caravana integrada por trabajadores, familiares y organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. El primer punto de la jornada fue el corte parcial sobre Panamericana y Uruguay, donde denunciaron la apelación presentada por la empresa tras el rechazo judicial, en primera instancia, al pedido de desalojo del acampe.

Luego, la movilización continuó por distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense. Entre las actividades previstas figuró un acto frente a Georgalos, donde los trabajadores buscaron visibilizar otros conflictos laborales y reforzar la coordinación entre distintos sectores afectados por despidos, cierres de plantas y medidas de ajuste. La jornada concluyó con un nuevo acto frente a la planta de Fate.

El reclamo se desarrolla mientras la causa judicial avanza hacia una nueva instancia. Tras la apelación presentada por la empresa, será la Cámara la que deberá resolver sobre el pedido de desalojo del acampe. Mientras tanto, la fábrica permanece sin actividad debido al lock out denunciado por los trabajadores.

Durante la protesta, los manifestantes sostuvieron que la estrategia judicial busca debilitar el conflicto y reclamaron la reapertura inmediata de la planta. Además, rechazaron la persecución judicial contra 24 trabajadores, al considerar que la empresa intenta utilizar la vía judicial para poner fin al acampe.

La convocatoria fue impulsada junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte y reunió a delegaciones de Georgalos, Mondelez, Lustramax, INTI, CNEA, SUTEBA Tigre, CICOP Tigre, Madygraf, trabajadores municipales de Vicente López y otras organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, políticas y de derechos humanos.

Desde la organización de la jornada destacaron que el respaldo recibido durante las últimas semanas fortaleció la continuidad del reclamo y llamaron a mantener la solidaridad con el conflicto. El objetivo, señalaron, es impedir un eventual desalojo, lograr la reapertura de la fábrica y preservar todos los puestos de trabajo.

Para los trabajadores, la situación de Fate forma parte de un escenario más amplio de conflictos laborales y constituye un reclamo en defensa del empleo, las condiciones de trabajo y la organización sindical frente a los procesos de ajuste.