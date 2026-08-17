Tigre entregó 90 pares de anteojos a estudiantes de escuelas de General Pacheco

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, visitó cuatro instituciones de General Pacheco donde se realizó la entrega. El programa municipal ya otorgó más de 700 pares durante 2026.

El programa municipal “Para Verte Mejor” sumó 90 nuevos pares de anteojos entregados a estudiantes de instituciones educativas estatales de General Pacheco. Con esta nueva entrega, la iniciativa ya otorgó más de 700 pares durante 2026.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recorrió las instituciones y mantuvo encuentros con integrantes de las comunidades educativas. Los anteojos fueron distribuidos entre la Escuela Primaria N° 53, las escuelas de Educación Especial N° 502 y N° 505 y el Centro de Formación Integral N° 1.

La distribución alcanzó a 21 estudiantes de la EP N° 53, 11 de la EES N° 502, 17 de la EES N° 505 y 41 del CFI N° 1.

“Se trata de un programa importantísimo para nuestra comunidad, porque permite que los chicos que están escolarizados puedan obtener sus lentes para seguir aprendiendo. Otorgamos más de 700 pares de lentes en lo que va del 2026, el intendente Julio Zamora es quien permite poder llevar esta política adelante”, señaló Zamora.

Además de las entregas, las autoridades recorrieron los edificios educativos donde el Municipio lleva adelante trabajos en techos, sanitarios y patios, entre otras mejoras.

La directora de la EES N° 502, Silvia Cisneros, destacó la importancia de los anteojos para los estudiantes y su aprendizaje. En tanto, la directora del CFI N° 1, Victoria Benítez, señaló:

“Nosotros ya venimos siendo parte de este programa y es muy importante para los chicos, demuestra que el Municipio tiene un compromiso con la educación”.