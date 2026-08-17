Panamericana: murió un policía tras chocar con un colectivo de la línea 60 en Garín

El subinspector Kevin Cordero se dirigía al Destacamento de Policía Motorizada de Ezeiza cuando sufrió el accidente en Garín. Murió horas después en el Hospital Enrique Erill.

Un subinspector de la Policía Bonaerense murió este domingo después de sufrir un grave accidente con un colectivo de la línea 60 en la autopista Panamericana, a la altura de Garín. El efectivo, identificado como Kevin Cordero, se dirigía a prestar servicio en el Destacamento de Policía Motorizada de Ezeiza.

El choque ocurrió minutos después de las 8, en el kilómetro 38 de la autopista, sobre la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires y cerca del puente de Alba. Cordero circulaba en motocicleta cuando, por motivos que todavía son investigados, impactó contra un interno de la línea 60 que trasladaba pasajeros.

Tras el impacto, el subinspector sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Erill de Escobar. Ingresó en estado crítico y murió aproximadamente dos horas después como consecuencia de las lesiones.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las circunstancias del choque todavía no fueron determinadas y serán establecidas a partir de las pericias realizadas sobre el lugar y los vehículos involucrados.

Entre las hipótesis que se investigan se encuentra una eventual incidencia de la calzada resbaladiza debido a las precipitaciones registradas al momento del accidente. Esa posibilidad, sin embargo, deberá ser establecida por los peritos.

La comisaría Escobar 3°, con asiento en Garín, inició las actuaciones y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”. El conductor del colectivo quedó imputado en el expediente, mientras que peritos científicos viales realizaron los relevamientos para determinar la mecánica del siniestro.

El operativo también generó restricciones en la circulación. El carril rápido permaneció cerrado mientras se desarrollaban las pericias y el sector de la Panamericana afectado tuvo demoras durante varias horas por las tareas de asistencia y posterior remoción de los vehículos.