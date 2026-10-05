Julio Zamora supervisó la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica en Tigre

La Escuela Municipal de Tecnología y Robótica funciona desde este año en el Centro Universitario Tigre y está dirigida a jóvenes de entre 11 y 18 años. Julio Zamora y Gisela Zamora recorrieron las actividades y dialogaron con estudiantes y docentes.

La Escuela Municipal de Tecnología y Robótica de Tigre comenzó este año sus actividades en el Centro Universitario Tigre (CUT) con una propuesta destinada a jóvenes de entre 11 y 18 años. El objetivo de la iniciativa es brindar herramientas vinculadas con la tecnología y la Industria 4.0 para contribuir a reducir la brecha digital en la comunidad.

El desarrollo de las actividades fue supervisado por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quienes recorrieron el espacio, dialogaron con los docentes y compartieron el encuentro con los estudiantes.

Durante la jornada, los funcionarios se interiorizaron sobre los proyectos y trabajos que llevan adelante los alumnos en el marco de la propuesta municipal.

“Es importante que continuemos trabajando para fortalecer el desarrollo de la comunidad en todos sus ámbitos. La educación tecnológica es un factor fundamental para el desarrollo de nuestros estudiantes, preparándolos con herramientas para el futuro y los desafíos que deban afrontar ante los nuevos desafíos de la innovación. Vamos a seguir impulsando políticas públicas destinadas a los jóvenes”, sostuvo Julio Zamora.

Tecnología y robótica para jóvenes

El Club de Robótica, destinado a vecinos de entre 11 y 18 años, forma parte de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica y comenzó a funcionar durante 2026.

La iniciativa contempla actividades y capacitaciones vinculadas con la Industria 4.0, con la finalidad de acercar conocimientos tecnológicos a los jóvenes y acortar la brecha digital en la comunidad.