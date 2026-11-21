El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 21, en Boulogne. Las tres víctimas viajaban en un Volkswagen Vento que impactó contra el guardarraíl, una Suran y un colectivo de la línea 21 antes de incendiarse.

Tres personas murieron este sábado en un accidente de tránsito sobre la Autopista Panamericana, a la altura de Boulogne, partido de San Isidro. Las víctimas viajaban en un Volkswagen Vento rojo que chocó contra el guardarraíl, una camioneta Volkswagen Suran y un colectivo de la línea 21. Después de los impactos, el automóvil se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en las inmediaciones de la avenida Márquez. Según la reconstrucción del hecho, el Vento circulaba en sentido hacia el norte y, por motivos que todavía no fueron establecidos, su conductor perdió el control del vehículo.

El automóvil impactó primero contra el guardarraíl, luego contra una Volkswagen Suran y finalmente contra el colectivo. El fuego consumió el Vento y provocó la muerte de las tres personas que viajaban en su interior.

Investigan la identidad de las víctimas

La identificación de los fallecidos representa una de las principales dificultades para los investigadores. El estado en el que quedó el vehículo, prácticamente irreconocible después de los choques y del incendio, complicó las tareas periciales.

Inicialmente, tampoco se había podido determinar el sexo ni las edades de las tres personas. La Justicia trabaja además para establecer la titularidad del automóvil y reconstruir las circunstancias que desencadenaron el accidente.

Otro dato que forma parte de la investigación es que el Volkswagen Vento circulaba sin la patente colocada. Hasta el momento no trascendió si esa situación estaba vinculada con alguna irregularidad ni se informó quién era el titular del vehículo.

Los ocupantes de la Suran y el colectivo no sufrieron heridas que requirieran traslado

En la Volkswagen Suran viajaban cuatro personas, mientras que en el colectivo de la línea 21 había dos pasajeros, además del conductor.

De acuerdo con el parte policial, ninguno de los ocupantes de esos dos vehículos necesitó ser trasladado a un hospital.

Tras el accidente intervinieron equipos de emergencia y personal de Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte. Pasadas las 9, los vehículos involucrados fueron retirados de la autopista y se liberó la calzada, lo que permitió que el tránsito comenzara a normalizarse.