Integrantes de la Asamblea Cheeky entregaron un petitorio al diputado nacional Sebastián Galmarini y reclamaron controles ambientales, revisión de permisos y la recuperación del terreno para crear un parque público.

La Asamblea Cheeky denunció que continúan los movimientos de camiones en el predio de Cuyo 3040, en Martínez, pese a la medida cautelar que prohíbe realizar tareas de demolición, remoción o movimiento de suelo para el desarrollo inmobiliario Black Martínez. El reclamo fue presentado este viernes ante el diputado nacional Sebastián Galmarini, a quien los vecinos entregaron un petitorio para pedir controles ambientales y la recuperación del terreno.

Durante el encuentro, realizado en las inmediaciones del predio de la ex fábrica Sylvania y Cheeky, los integrantes de la Asamblea y el legislador observaron el ingreso y egreso de camiones. Según señalaron los vecinos, esos movimientos contradicen la orden dictada por el Juzgado en lo Correccional N.º 3 de San Isidro.

El documento plantea que el lugar podría presentar pasivos ambientales en el suelo y las napas, vinculados con la actividad industrial que funcionó históricamente allí. Entre los contaminantes que menciona la Asamblea figuran metales pesados, mercurio, cadmio y asbesto.

Qué le pidieron a Galmarini

El petitorio propone gestiones en tres niveles del Estado. A nivel nacional, la Asamblea solicitó que se impulse un pedido de informes y una intervención técnica de la Subsecretaría de Ambiente, junto con organismos científicos como el INTI y el CONICET, para realizar auditorías independientes antes de cualquier movimiento de tierra.

En el ámbito municipal, pidió que los concejales del espacio político de Galmarini respalden un reclamo para que el Departamento Ejecutivo revise los permisos otorgados y convoque a una audiencia pública.

El tercer planteo apunta a la Provincia de Buenos Aires. Los vecinos propusieron articular con diputados y senadores bonaerenses un proyecto de ley especial para declarar de utilidad pública y recuperar el predio, en el marco de la Ley Provincial N.º 5708. El destino solicitado es el saneamiento ambiental y la creación de un parque público.

La Asamblea sostuvo que la continuidad de los movimientos de vehículos, pese a la cautelar vigente, agrava la preocupación de los vecinos por la situación del terreno. También anticipó que mantendrá las movilizaciones en defensa de la salud pública y los espacios verdes de la comunidad.