El comerciante fue detenido luego de que las cámaras de seguridad registraran dos situaciones de contacto físico con un chico de 11 años que había ingresado a comprar un helado. Familiares y vecinos se movilizaron hasta el negocio, donde hubo robos de mercadería, pintadas y quema de neumáticos.

Un comerciante de 59 años fue detenido en Benavídez, partido de Tigre, acusado de abusar sexualmente del hijo de uno de sus empleados, un chico de 11 años. La denuncia se originó cuando el menor fue a comprar helados al supermercado y luego le contó a su mamá que el propietario le había tocado la cola. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y, tras la intervención policial, el conflicto derivó en saqueos, destrozos y un operativo que terminó con 15 personas aprehendidas y cinco menores demorados.

El acusado fue identificado como Zheng Xidi, de nacionalidad china, propietario del comercio ubicado en la intersección de Tucumán y Conesa. Según la información difundida, el episodio ocurrió el jueves, cuando el chico ingresó al establecimiento mientras su padre trabajaba como repositor. El hombre había comenzado a desempeñarse en el supermercado apenas cuatro días antes.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el comerciante se acercó al menor en el sector de las cajas y lo tocó. Después volvió a aproximarse por detrás y apoyó su cuerpo contra el chico. En la grabación también se observa que, cuando el nene se aleja, el hombre realiza un gesto de tocarse sus partes íntimas.

El menor salió del establecimiento y fue a contarle lo ocurrido a su mamá. La familia regresó al supermercado y pidió que se revisaran las cámaras. La Policía intervino y las imágenes fueron exhibidas ante los familiares y vecinos que se habían acercado al lugar.

El relato de la madre y el padre del chico

Daiana, la mamá del menor, contó a C5N cómo se enteró de lo sucedido y explicó que su hijo había ido al negocio a comprar dos helados.

“Yo estaba en mi casa. Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. El papá trabaja de repositor hace cuatro días. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’”, relató.

La mujer explicó que inmediatamente se acercó al comercio y convocó a sus familiares y a otros vecinos. También reclamó que el acusado permanezca detenido.

“Quiero que se haga justicia, que este degenerado quede preso y que no salga nunca más”, expresó.

La madre también señaló que, después de que se conociera el episodio, otras personas del barrio comenzaron a contar situaciones que, según sus testimonios, involucrarían al comerciante. Esas manifestaciones no constituyen denuncias acreditadas ni forman parte de hechos judicialmente comprobados en la información disponible.

Por su parte, Gastón, el padre del chico, explicó que estaba trabajando en el sector de reposición cuando ocurrió el episodio y que pidió junto con la familia que se mostraran las grabaciones.

“Yo estaba trabajando reponiendo en el fondo. El nene fue a llamar a la mamá y cuando vino la mamá, yo salí también porque estaba el nene mío y el chino decía que le había tocado el hombro. Le pedimos las cámaras, que muestre las cámaras. Y tuvieron que mostrar las cámaras”, contó a C5N.

Saqueos, destrozos y tensión con la Policía

La reacción de los vecinos fue creciendo después de que se conocieran las imágenes. Varias personas arrojaron piedras y otros elementos contra el frente del supermercado, mientras continuaban los reclamos para que el comerciante permaneciera detenido.

En ese contexto, personal de la Comisaría Tigre 4ª y del Comando de Patrullas de Tigre intervino en el lugar y detuvo al propietario del establecimiento.

Los incidentes también alcanzaron el interior del negocio. Un grupo ingresó por la fuerza al depósito de bebidas, un sector separado del salón de ventas, donde provocó daños y sustrajo mercadería.

Durante el operativo, la Policía incautó un automóvil Renault 19 en cuyo interior había parte de las bebidas robadas.

La investigación por el presunto abuso quedó a cargo de la UFI Género Tigre, mientras que la causa por el robo y los daños en el supermercado quedó en manos de la UFI Benavídez.

Quince personas aprehendidas y cinco menores demorados

El procedimiento policial terminó con 15 personas aprehendidas por su presunta vinculación con los ataques y el saqueo del establecimiento. Además, otros cinco menores fueron demorados y su situación quedó bajo intervención de la UFI del Fuero Juvenil de San Isidro.

El comerciante, por su parte, quedó involucrado en dos situaciones judiciales diferentes: está imputado por la denuncia de abuso sexual y también figura como víctima del robo cometido en su supermercado.

Los incidentes no terminaron con el operativo. Durante la mañana del viernes continuaron las protestas en el barrio, con nuevos episodios de sustracción de mercadería y neumáticos incendiados frente al local.

Los vecinos reclaman mayor presencia policial y que el propietario no regrese al barrio, mientras continúan las actuaciones judiciales por la denuncia contra el comerciante y los hechos de violencia registrados en el establecimiento.