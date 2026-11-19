El programa municipal “Tu Muni: Inspirando Vocación” comenzó como prueba piloto con alumnos de dos instituciones educativas. Incluye recorridas por compañías del distrito y pasantías en áreas de la administración pública, y proyecta sumar participantes en 2027.

Alrededor de 45 estudiantes del último año del Colegio Cardenal Spínola participaron de visitas a empresas de San Isidro para conocer cómo funcionan distintos sectores productivos y acercarse a posibles salidas laborales. La experiencia forma parte de “Tu Muni: Inspirando Vocación”, un programa municipal que también ofrece pasantías en dependencias públicas y que prevé sumar escuelas y compañías durante 2027.

La iniciativa comenzó este año como una prueba piloto impulsada por la Subsecretaría de Educación y la Dirección General de Producción, con la participación de dos instituciones educativas. La propuesta busca que los jóvenes puedan conocer actividades profesionales, conversar con trabajadores y explorar intereses antes de terminar la secundaria.

Las recorridas se realizaron en el marco de la materia Trabajo y Ciudadanía y tuvieron una duración de entre dos y cuatro horas. Los alumnos visitaron organizaciones de distintos rubros para observar sus procesos de trabajo y conocer las tareas que se desarrollan en cada una.

En Cencosud, en Martínez, se interiorizaron sobre el comercio minorista a gran escala, el comercio electrónico y la logística de la compañía. También estuvieron en Radio Simphony, donde participaron de una transmisión en vivo y conocieron la producción de un programa de streaming.

El recorrido incluyó además a Tascani, para observar las distintas etapas de la industria textil, desde el diseño hasta la confección, y a las empresas gastronómicas Kansas y Burger 54, donde se acercaron a la dinámica operativa del sector.

El intendente Ramón Lanús vinculó la propuesta con las oportunidades de desarrollo profesional dentro del distrito: “Queremos que San Isidro sea un gran lugar para vivir, estudiar, trabajar y desarrollarse. Tenemos un sector productivo diverso, con muchas oportunidades para nuestros jóvenes. Por eso impulsamos iniciativas como esta, para que los chicos conozcan de cerca el mundo del trabajo, descubran nuevas vocaciones y puedan proyectar su futuro acá, en San Isidro”.

Pasantías en el Municipio según los intereses de cada estudiante

El programa también contempla una modalidad diferente para alumnos de la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, de Beccar. En este caso, los estudiantes realizan pasantías dentro de dependencias municipales y pueden elegir el área en la que desean participar de acuerdo con sus intereses y afinidades vocacionales.

A través de esa experiencia, se incorporan temporalmente a equipos de trabajo y conocen el funcionamiento de distintas áreas de la administración pública. La propuesta busca mostrarles las profesiones y responsabilidades que forman parte de la gestión municipal, como complemento de las visitas realizadas al sector privado.

El docente Enrique del Molino destacó el trabajo conjunto entre las instituciones: “Estamos muy contentos con el trabajo conjunto entre la escuela, el Municipio y las empresas, porque nos permite acercar a los chicos de último año de secundaria al mundo laboral”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, María Passarini, señaló: “Conocer distintos ámbitos de trabajo, conversar con profesionales y descubrir nuevas vocaciones les permite ampliar sus horizontes y tomar decisiones con más herramientas al finalizar la escuela”.

San Isidro proyecta ampliar el programa durante 2027

Luego de esta primera experiencia, el Municipio prevé extender “Tu Muni: Inspirando Vocación” durante el ciclo lectivo 2027, con la incorporación progresiva de nuevas escuelas y empresas del distrito.

El objetivo es ampliar la articulación entre el sistema educativo, el sector privado y la administración municipal para que más estudiantes puedan conocer distintos ámbitos profesionales antes de egresar de la secundaria.