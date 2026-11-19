El proyecto de Axel Kicillof también contempla cambios en Ingresos Brutos que beneficiarían a unas 38.000 pymes, un régimen de regularización de deudas y actualizaciones en los impuestos inmobiliarios.

El proyecto de Ley Impositiva enviado por Axel Kicillof también prevé cambios en Ingresos Brutos que alcanzarían a unas 38.000 pymes, un régimen para regularizar deudas y actualizaciones en los impuestos inmobiliarios. La iniciativa deberá ser tratada por la Legislatura bonaerense.

La mayoría de los propietarios de vehículos de la provincia de Buenos Aires tendría una reducción nominal en el impuesto automotor durante 2027. La estimación oficial alcanza al 88,6% del parque automotor y forma parte del proyecto de Ley Impositiva presentado por el gobernador Axel Kicillof.

La propuesta fue expuesta por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado. Ahora deberá atravesar el debate legislativo.

El esquema mantiene los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, y conserva el pago en diez cuotas mensuales a partir de marzo.

La reducción se explica por la combinación entre la actualización de las valuaciones de los vehículos y la continuidad de la escala actual. Según las estimaciones oficiales, ese mecanismo permitirá que numerosos rodados pasen a categorías inferiores y tributen menos.

El cambio profundizaría el alivio aplicado durante 2026, cuando tres de cada cuatro propietarios registraron una disminución en el importe de la patente.

“Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, afirmó Girard durante la presentación.

Ingresos Brutos: cambios en las escalas para 38.000 pymes

Otro de los puntos centrales del proyecto está vinculado con el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La iniciativa contempla una actualización del 31% en los tramos de facturación, aunque mantiene sin modificaciones las alícuotas.

El cambio permitiría que unas 38.000 pequeñas y medianas empresas pasen a una escala inferior y, por lo tanto, tributen una tasa menor.

La modificación apunta a evitar que el aumento nominal de la facturación provocado por la inflación lleve a empresas de menor tamaño a quedar encuadradas en categorías con alícuotas más elevadas.

Además, el proyecto incorpora un régimen de regularización de deudas destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial atención en las pymes.

El plan contempla financiar las obligaciones pendientes en hasta 48 cuotas, con bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%, además de la eliminación de multas y recargos.

También se prevé rehabilitar planes caducos de todos los impuestos y permitir el pago de cuotas vencidas sin intereses por mora.

Impuestos inmobiliarios: las actualizaciones previstas para 2027

En los tributos inmobiliarios, la propuesta establece actualizaciones diferenciadas para las propiedades urbanas y rurales.

Para el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, el incremento promedio proyectado es del 30,4%, con un límite equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026.

De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendría un aumento anual inferior a los 50.000 pesos.

En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, la actualización promedio prevista es del 29,3%.

Desde el organismo recaudador señalaron que el objetivo del esquema es mantener el peso real de los impuestos patrimoniales y distribuir la carga tributaria de acuerdo con la capacidad contributiva.

Con estos cambios, el proyecto de Ley Impositiva 2027 combina una reducción nominal de la patente para la mayoría de los vehículos, modificaciones en las escalas de Ingresos Brutos y actualizaciones en los tributos inmobiliarios. La definición del esquema quedará ahora en manos de la Legislatura bonaerense.