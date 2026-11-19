La banda se presentó en el Auditorio Santiago de Liniers, en una nueva fecha del ciclo municipal que ofrece espectáculos gratuitos. La próxima función estará dedicada a Creedence.

El ciclo Reconquista Rock tuvo una nueva presentación en Tigre con la actuación de Oscuro Circo en el Auditorio Santiago de Liniers del Museo de la Reconquista. La propuesta busca ofrecer un espacio para que bandas y artistas del distrito compartan su música con el público.

Los espectáculos se realizan con entrada libre y gratuita y forman parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio para difundir la producción musical local.

La próxima fecha será el sábado 14 de noviembre, a las 21, con la presentación de CCR, que ofrecerá un homenaje a Creedence. El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Santiago de Liniers, ubicado en Padre Castañeda 470, en el centro de Tigre.

Para obtener más información, se puede contactar a la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557 o consultar sus redes sociales: Facebook, @Tigre.Cultura, e Instagram, @Cultura.Tigre.