Las iniciativas fueron elaboradas por alumnos de quinto año de escuelas públicas y privadas. El programa continuará en 2027 con la participación de los estudiantes en las comisiones legislativas. En la misma sesión también hubo reconocimientos y se prorrogó el período ordinario.

Alumnos de quinto año de escuelas públicas y privadas de San Isidro lograron que diez proyectos elaborados en el marco del programa Banca 25 ingresaran al Concejo Deliberante. Durante 2027, los estudiantes que impulsaron las propuestas seleccionadas podrán participar de las comisiones legislativas para fundamentarlas y avanzar hacia su tratamiento formal.

La iniciativa busca incorporar la mirada de los jóvenes en el debate sobre problemáticas de interés comunitario y acercarlos al funcionamiento del Poder Legislativo local.

El programa es impulsado conjuntamente por el Concejo Deliberante de San Isidro y el Consejo Escolar. Su primera etapa incluye visitas de concejales a las escuelas para explicar cómo funciona el cuerpo legislativo. Luego, los alumnos elaboran sus propuestas y, finalmente, representantes de cada institución participan de una instancia de debate y votación para seleccionar los proyectos más representativos.

El ingreso de las diez iniciativas se concretó durante la 25° reunión, correspondiente a la 18° sesión ordinaria de 2026.

El próximo paso está previsto para 2027: los estudiantes responsables de los proyectos seleccionados serán convocados a las comisiones de trabajo correspondientes, donde podrán ampliar sus fundamentos y defender las propuestas. Posteriormente, las iniciativas serán evaluadas y sometidas a votación formal por los concejales.

El Concejo prorrogó las sesiones ordinarias por 30 días

Durante la misma reunión, el cuerpo legislativo aprobó extender por 30 días el período de sesiones ordinarias de 2026.

La prórroga establece que tanto las sesiones como las reuniones de comisión continuarán desarrollándose en los días y horarios habituales durante ese plazo.

Reconocimientos a Mechi Ruiz Luque y la Fundación Reciduca

La sesión también incluyó dos reconocimientos vinculados con la cultura y el trabajo comunitario en San Isidro.

Uno de ellos fue para Mechi Ruiz Luque, compositora e intérprete sanisidrense, por su trayectoria artística y cultural. El reconocimiento destacó su autoría de Vida en Abundancia, una obra musical creada junto a María Bernardita Ponce Mora y María Soledad Sacchiero.

La composición tiene 15 años de trayectoria y fue difundida en distintos puntos del país y del exterior. Recientemente fue interpretada durante una eucaristía celebrada frente al papa León XIV, ante el Monumento de los Españoles.

También recibió un reconocimiento la Fundación Reciduca, por su trabajo educativo y ambiental. La organización acompaña a jóvenes para que puedan finalizar sus estudios, facilita su inserción laboral y promueve iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible en San Isidro.