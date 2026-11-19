El Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Isidro dispuso paralizar preventivamente los trabajos durante 15 días ante la posible presencia de asbesto, mercurio y cadmio. La Asamblea de Vecinos pide sanear el terreno y destinarlo a un espacio verde abierto a la comunidad.

El Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Isidro ordenó suspender preventivamente los trabajos en el terreno de Cuyo 3040/3066 ante la posible presencia de asbesto, mercurio y cadmio. La medida alcanza a las tareas de demolición y movimiento de suelos y tendrá una vigencia inicial de 15 días. Vecinos de Martínez reclaman que el predio sea saneado y convertido en un parque público.

La resolución judicial alcanza al inmueble conocido como ex predio Cheeky, donde está proyectado un emprendimiento inmobiliario de usos mixtos. La jueza Mariela Carla Quintana dispuso una medida cautelar de no innovar y ordenó detener las intervenciones que puedan afectar materiales presuntamente contaminantes o modificar el suelo.

La decisión se tomó en el marco de un amparo colectivo, identificado como causa N° AMP-8946-ED, presentado por Andrea Mateo, vecina, integrante y representante legal de la Asamblea de Vecinos Ex Predio Cheeky. En la presentación se advirtió sobre la posible manipulación de materiales con asbesto, mercurio y cadmio durante los trabajos en el terreno.

La orden judicial alcanza a Kempa S.A., Estudio Aisenson S.R.L., Estudio Aisenson Sociedad Civil, Cheek S.A. y Borg Argentina S.A., que deberán abstenerse de realizar tareas de demolición, remoción, transporte, corte, rotura o disposición de materiales presuntamente contaminantes, además de cualquier movimiento de suelos dentro del inmueble.

La suspensión rige por 15 días corridos desde la notificación o hasta que se incorporen los informes técnicos requeridos y el juzgado cuente con mayores elementos para evaluar la situación.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, la magistrada dispuso notificar la paralización mediante cédulas urgentes en el propio lugar de ejecución de las obras, incluso durante días y horarios inhábiles, a través del responsable técnico o encargado que se encuentre presente.

Los estudios ambientales que deberá presentar la Municipalidad

La medida se suma a otros requerimientos realizados por el juzgado en la misma causa. Tanto la Municipalidad de San Isidro como las empresas demandadas deberán presentar, en un plazo de cinco días, un informe circunstanciado y una copia digital completa del Expediente Administrativo N° 351/2026, incluido su Alcance N° 1674 y las actuaciones vinculadas al reclamo N° 14165309.

La documentación solicitada comprende los estudios de impacto ambiental, los análisis de suelo y el plan de desamiantado, elementos que permitirán evaluar las condiciones del terreno y las medidas previstas para su intervención.

En paralelo, el 13 de noviembre ingresó en el Concejo Deliberante de San Isidro un proyecto de comunicación impulsado por concejales locales. La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo información sobre los antecedentes ambientales e industriales del inmueble, donde anteriormente funcionaron fábricas de iluminación, elaboración de jugos y producción textil.

El pedido también apunta a conocer qué medidas de remediación fueron exigidas antes de autorizar excavaciones y trabajos en el predio.

Los vecinos proponen transformar el terreno en un parque público

La suspensión judicial abrió, además, una discusión sobre el destino que debería tener el inmueble una vez que se determine su situación ambiental y se realice el eventual saneamiento.

Desde la Asamblea de Vecinos Ex Predio Cheeky plantean que la recuperación del terreno podría convertirse en una oportunidad para crear un parque público, abierto a toda la comunidad de Martínez.

La propuesta apunta a incorporar un nuevo espacio verde en una zona que, según los vecinos, registra una creciente densificación edilicia. Entre los beneficios que atribuyen a la iniciativa mencionan la mejora de la calidad ambiental, la prevención de anegamientos y la posibilidad de generar un ámbito de encuentro para las familias.

La Asamblea también sostiene que un parque favorecería la circulación peatonal y la actividad de los comercios de cercanía, al generar un espacio de uso cotidiano para los habitantes del barrio.

Por el momento, la resolución judicial se limita a suspender preventivamente las obras y requerir documentación técnica. El planteo de convertir el predio en un parque público constituye una propuesta de los vecinos, cuyo futuro dependerá de las definiciones que se adopten sobre el terreno.