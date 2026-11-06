Vecinos de Martínez exigen estudios ambientales en el ex predio de Cheeky antes de las excavaciones

La Asamblea Vecinal Predio Cheeky presentó un expediente ante el Municipio de San Isidro, respaldado por 170 familias. Reclama peritajes del CONICET y la CNEA antes de que comiencen las excavaciones del proyecto inmobiliario Black Martínez.

El proyecto inmobiliario previsto en el ex predio de Cheeky, en Martínez, enfrenta un reclamo vecinal por la posible presencia de mercurio en el subsuelo. Una asamblea que representa a familias de la zona presentó un expediente ante el Municipio de San Isidro para exigir estudios ambientales independientes antes de que comiencen las excavaciones previstas para construir dos subsuelos de cocheras.

La presentación lleva el respaldo de 170 familias linderas y quedó registrada como Expediente Administrativo Nº 351/2026 (Alcance 1674). El escrito solicita que no se realicen movimientos de suelo hasta completar un plan de muestreo exhaustivo, con peritajes externos del CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La preocupación está vinculada con la actividad que desarrolló durante décadas la antigua fábrica GTE Sylvania, que funcionó en el terreno delimitado por las calles Juncal, Santo Domingo y Cuyo. Allí se fabricaban tubos fluorescentes que utilizaban mercurio elemental.

Desde la comisión técnica de la Asamblea Vecinal Predio Cheeky aclararon que no cuentan con certezas sobre las condiciones actuales del subsuelo. Sin embargo, consideran que los antecedentes industriales del lugar justifican investigar el terreno antes de avanzar con las excavaciones del emprendimiento Black Martínez.

“No podemos afirmar con certeza qué hay hoy en el subsuelo, pero ante la envergadura del megaproyecto inmobiliario 'Black Martínez', que prevé la excavación masiva de dos subsuelos de cocheras, existe una sospecha legítima de contaminación latente”, señalaron desde la comisión técnica.

Los vecinos también advierten por el impacto sobre los servicios

El planteo presentado ante el Municipio de San Isidro incluye otros cuestionamientos vinculados con las consecuencias que podría tener el desarrollo inmobiliario sobre la infraestructura del barrio.

La asamblea advierte sobre una posible saturación de las redes de provisión de agua y cloacas, además del impacto pluvial que podrían generar las obras en una zona residencial caracterizada por sus calles angostas.

Para fundamentar el pedido de estudios previos, el escrito invoca los principios de prevención y precaución establecidos en la Ley General del Ambiente Nº 25.675. También se enmarca en el procedimiento de participación ciudadana contemplado en el artículo 18 de la Ley Provincial 11.723.

La presentación fue realizada bajo el patrocinio legal de la abogada Andrea Mateo y constituye, según la estrategia planteada por la asamblea, un paso administrativo previo a una eventual presentación ante la Justicia Contencioso Administrativa.

La consulta pública termina este sábado

El reclamo se formalizó en los últimos días de la consulta pública convocada por el Municipio de San Isidro, cuyo cierre está previsto para este sábado 7 de noviembre.

En ese contexto, la Asamblea Vecinal Predio Cheeky impulsa una campaña de participación bajo la consigna “El barrio lo defendemos entre todos”. La convocatoria busca que más residentes de Martínez ingresen a la página web municipal y presenten observaciones individuales sobre el proyecto.

El pedido central de los vecinos es que se investiguen las condiciones ambientales del ex predio industrial antes de autorizar cualquier movimiento de suelo.