Juan Cervetto y Viviam Perrone reclamaron más controles para reducir las muertes viales

El concejal de Tigre y la fundadora de Madres del Dolor analizaron la situación de la seguridad vial en una entrevista radial. Reclamaron controles aleatorios, alcoholemia cero, capacitación de agentes y cambios en la respuesta judicial ante los siniestros fatales.

Entre 17 y 20 personas mueren por día en siniestros de tránsito en Argentina, según la cifra expuesta durante una entrevista radial por el concejal de Tigre, Juan José Cervetto, y la fundadora de Madres del Dolor, Viviam Perrone. Ambos plantearon la necesidad de fortalecer los controles en la vía pública, profundizar la alcoholemia cero y mejorar la prevención, además de cuestionar las respuestas judiciales ante los homicidios viales.

La conversación se desarrolló en el programa Reseña, conducido por Jorge Castelo, donde los entrevistados coincidieron en que la reducción de las víctimas requiere una estrategia que combine fiscalización, infraestructura segura, educación y cumplimiento efectivo de las condenas.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de que los controles de tránsito tengan mayor presencia y regularidad. Cervetto sostuvo que las políticas de seguridad vial no pueden limitarse a las sanciones económicas y reclamó una tarea preventiva sostenida.

“No basta con tener un sistema recaudatorio para combatir la transgresión a la Ley de Tránsito. Si no trabajar muy fuertemente en la prevención, en crear infraestructura vial segura, en la concientización fundamentalmente sobre todo en jóvenes próximos a obtener su primera licencia de conducir y en buenos sistemas de control y fiscalización aleatoria en la vía pública”, afirmó el concejal.

Alómetros, narcotest y capacitación de los agentes

Entre las medidas propuestas, Cervetto destacó la incorporación de alómetros para agilizar los controles de alcoholemia y de narcotest para detectar el consumo de sustancias entre quienes conducen.

También señaló la importancia de profesionalizar y capacitar de manera permanente a los agentes de tránsito que realizan los operativos. Según sostuvo, la inversión en estos dispositivos debe evaluarse frente a los costos sanitarios que generan los siniestros viales.

El planteo apunta a fortalecer la fiscalización aleatoria en calles y rutas, con controles que permitan detectar conductas de riesgo y no dependan exclusivamente de operativos puntuales.

Viviam Perrone insistió con la alcoholemia cero

Por su parte, Viviam Perrone ratificó la posición de Madres del Dolor a favor de la legislación de Alcoholemia Cero y advirtió sobre los efectos del consumo de alcohol incluso en cantidades iniciales.

“Desde el primer trago se alteran los reflejos y aparece una falsa sensación de seguridad”, señaló durante la entrevista.

La referente de la organización sostuvo que la prevención debe ocupar un lugar central para evitar que conductas de riesgo al volante terminen en tragedias.

El cuestionamiento a las condenas por homicidios viales

Otro de los temas abordados fue la respuesta judicial ante los siniestros que provocan muertes. Durante la conversación se mencionó que cerca del 90% de las causas caratuladas como homicidio culposo concluyen con penas de tres años en suspenso.

Los entrevistados cuestionaron esa situación y señalaron la necesidad de que las condenas se cumplan efectivamente, especialmente en hechos en los que aparecen circunstancias agravantes como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o la fuga del lugar.

La discusión sobre las sanciones se sumó así al reclamo por controles más efectivos y una mayor capacidad de prevención para evitar que los siniestros lleguen a producirse.

La educación vial como herramienta de prevención

Cervetto y Perrone también coincidieron en la importancia de incorporar la educación vial desde edades tempranas. El objetivo planteado es que los jóvenes comprendan los riesgos de la conducción antes de obtener su primera licencia y que la responsabilidad al volante forme parte de su aprendizaje.

Desde su banca en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Cervetto sostuvo su compromiso de impulsar políticas locales de prevención y control orientadas a reducir los siniestros y salvar vidas.