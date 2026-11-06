Tigre amplía los controles de seguridad con móviles inteligentes y 200 tótems

El Centro de Operaciones Tigre (COT) incorporó dos vehículos con cámaras de reconocimiento automático de patentes. También se sumaron una lancha para Defensa Civil y 200 tótems que serán distribuidos en espacios públicos y corredores escolares.

El sistema de vigilancia de Tigre incorporó dos vehículos equipados con cámaras de reconocimiento automático de patentes para realizar controles móviles en distintos puntos del distrito. La ampliación de los recursos de Protección Ciudadana también incluye 200 tótems de seguridad y una nueva embarcación para Defensa Civil.

Los nuevos móviles Track 360 fueron presentados por el intendente Julio Zamora durante una actividad realizada en Camino de los Remeros. Los vehículos cuentan con tecnología LPR (License Plate Recognition), que permite capturar y procesar automáticamente las matrículas de otros rodados y obtener información sobre esos dominios.

La incorporación apunta a extender los controles vehiculares mediante dispositivos que pueden operar desde distintos sectores del territorio, en lugar de depender exclusivamente de los puestos fijos de vigilancia.

Más puntos de comunicación y prevención

Otra de las incorporaciones es una lancha destinada a Defensa Civil, con la que el Municipio busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias por vía marítima y recuperar la presencia del área en el Delta.

Además, se sumaron 200 tótems de seguridad que serán instalados en plazas, centros comerciales y espacios públicos ubicados en los corredores escolares de Tigre. Los dispositivos permitirán ampliar los puntos de comunicación de los vecinos con el sistema de Protección Ciudadana.

El secretario del área, Jorge Fernández, destacó la utilidad de los nuevos recursos: “Esta inversión nos permite brindar un mejor servicio y contar con más herramientas para responder ante distintas contingencias. Los tótems facilitarán la comunicación de los vecinos y la lancha permitirá recuperar la presencia de Defensa Civil en el Delta”.

Zamora destacó los resultados en prevención del robo automotor

Durante la presentación, el intendente señaló que el Municipio continúa incorporando tecnología y equipamiento para fortalecer la seguridad. También se refirió a los indicadores vinculados con el robo de vehículos en el distrito.

“Estamos en uno de los mejores momentos en materia de prevención del robo automotor, con apenas tres, cuatro o cinco casos mensuales. Esto refleja el avance del Municipio y el compromiso de mantener la seguridad de toda la comunidad como uno de los ejes centrales de la gestión”, afirmó Zamora.

El jefe comunal también sostuvo que la ampliación de los tótems permite fortalecer la cercanía con los vecinos y mejorar las herramientas de prevención ante hechos delictivos.