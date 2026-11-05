El HCD de San Isidro aprobó incentivos para inversiones de al menos US$ 5 millones y nuevos empleos

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que apunta a impulsar el desarrollo tecnológico e industrial en un sector delimitado del distrito. Los proyectos deberán invertir al menos cinco millones de dólares o generar 50 puestos de trabajo en un plazo de 24 meses. También se establecieron nuevas reglas para los vehículos gastronómicos.

Las empresas que quieran acceder a los beneficios del nuevo régimen de promoción económica de San Isidro deberán comprometerse a invertir al menos cinco millones de dólares o generar 50 nuevos puestos de trabajo en un plazo de 24 meses. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante y apunta a impulsar la radicación de empresas y el desarrollo tecnológico e industrial en un sector delimitado del distrito.

La ordenanza contempla actividades vinculadas con el desarrollo de software y hardware, emprendimientos tecnológicos y servicios educativos y de investigación relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías.

Para ingresar al régimen, los proyectos deberán presentar una propuesta de inversión y asumir el compromiso de cumplir al menos una de las dos condiciones establecidas: realizar una inversión no inferior a US$ 5 millones o incorporar un mínimo de 50 trabajadores nuevos. El plazo previsto para alcanzar esos objetivos es de 24 meses desde la firma del convenio.

Qué zona de San Isidro estará alcanzada por los incentivos

El área definida para promover las inversiones estará delimitada por las calles Thames, avenida de la Unidad Nacional, avenida Sir Alexander Fleming, Paraná y avenida Fondo de la Legua.

La propuesta busca convertir ese sector en un espacio estratégico para el desarrollo urbano, tecnológico e industrial del municipio, mediante la radicación de empresas y proyectos vinculados con actividades de innovación.

También aprobaron una regulación para los vehículos gastronómicos

En la misma sesión, el Concejo Deliberante aprobó otra ordenanza que establece las condiciones para la habilitación, el funcionamiento y la fiscalización de los vehículos gastronómicos, conocidos habitualmente como food trucks.

La normativa diferencia los requisitos según el lugar donde funcionen. Para operar en espacios privados, deberán contar con un Certificado de Habitabilidad y Aptitud Técnica. En cambio, quienes pretendan instalarse en espacios públicos necesitarán un Permiso de Uso de Espacio Público otorgado por la autoridad municipal competente.

El nuevo marco también fija exigencias de seguridad, higiene y salubridad, cumplimiento del Código Alimentario Nacional, obligaciones laborales y de seguridad social, y contratación de seguros.

Además, establece pautas para la gestión de residuos, las condiciones de los lugares de emplazamiento y las características técnicas de los módulos gastronómicos. El Certificado de Habitabilidad y Aptitud Técnica tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación.

Las dos ordenanzas fueron aprobadas durante la 24° reunión, correspondiente a la 17° Sesión Ordinaria de 2026 del Concejo Deliberante de San Isidro.