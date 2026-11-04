ANSES elimina un trámite para cobrar el 20% acumulado de la Asignación por Embarazo

La medida rige desde noviembre y alcanza a las titulares que hayan cumplido los controles obligatorios del Ministerio de Salud. La información llegará directamente a ANSES, sin necesidad de presentar documentación.

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social podrán cobrar automáticamente el 20% que hasta ahora quedaba retenido, sin tener que realizar gestiones ni presentar documentación. La modificación comenzó a regir en noviembre y alcanza a quienes hayan cumplido los controles obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud.

El cambio se instrumentará mediante un intercambio directo de información entre el Ministerio de Salud y ANSES. De esta manera, el organismo previsional recibirá los datos sobre la finalización del embarazo y el cumplimiento de las condiciones sanitarias necesarias para liberar el monto acumulado.

La automatización busca evitar que las beneficiarias deban iniciar un trámite para acreditar esos requisitos una vez finalizada la gestación.

Qué pasa si ANSES no registra los controles

La modalidad automática no elimina la posibilidad de presentar documentación en los casos en que la información no figure en los registros del organismo.

Si la titular cumplió con las condicionalidades, pero ANSES no cuenta con la acreditación correspondiente, podrá acercar la documentación habitual a cualquiera de sus oficinas. Para hacerlo, deberá solicitar un turno.

Cómo se paga la Asignación por Embarazo

La prestación consiste en un monto mensual que se abona durante los nueve meses de gestación. Su esquema contempla dos instancias de pago:



80% mensual: se cobra automáticamente una vez realizada la inscripción en el Programa Sumar del Ministerio de Salud.

se cobra automáticamente una vez realizada la inscripción en el del Ministerio de Salud.

20% restante: queda acumulado y se paga al momento del nacimiento, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos.



Con el nuevo procedimiento, la acreditación de ese porcentaje final también será automática para las titulares que reúnan las condiciones exigidas.

La información oficial sobre requisitos y características de la prestación está disponible en la página de Asignación por Embarazo para Protección Social de ANSES.