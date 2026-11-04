Final de la URBA en el CASI: habrá cortes y desvíos de tránsito en San Isidro

El partido entre Newman e Hindú se jugará este sábado 7 de noviembre y se espera la llegada de más de 10.000 personas. Habrá restricciones de circulación, controles vehiculares y un estacionamiento habilitado sobre las avenidas Márquez y Centenario.

La final del URBA Top 14 2026 entre Club Newman e Hindú Club provocará modificaciones en el tránsito de los alrededores del Club Atlético de San Isidro (CASI). El Municipio de San Isidro desplegará este sábado 7 de noviembre un operativo especial ante la llegada prevista de más de 10.000 hinchas, con cortes, desvíos, controles vehiculares y restricciones de estacionamiento.

El dispositivo incluirá personal de tránsito, grúas, móviles y agentes de la Patrulla Municipal para ordenar la circulación y facilitar el desplazamiento de peatones. También habrá policías adicionales y monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones Municipal mediante cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes.

Uno de los puntos habilitados para estacionar será el predio de la pista de examen de manejo, con ingreso por las avenidas Márquez y Centenario. Las puertas del estacionamiento abrirán a partir de las 14.

Qué calles tendrán controles y restricciones

El operativo contará con personal municipal en distintos cruces de la zona para regular el tránsito, ordenar los accesos y evitar la circulación de vehículos hacia el sector lindante al barrio Victoria Aguirre.

Entre las intersecciones donde habrá agentes se encuentran:



Avenida del Libertador y Juan Cruz Varela.



Victoria Aguirre y Juan Cruz Varela.



Roque Sáenz Peña y Rafael Obligado.



Eduardo Costa y Roque Sáenz Peña.



Guido y Spano y Echeverría.



Perú y Andrade; y Perú y Ricardo Gutiérrez.



Avenida del Libertador y Nicolás Granada.



Avenida del Libertador y Güiraldes.



José Hernández y Martín Coronado.



Leandro N. Alem y Rivadavia.



También se asignará personal para el control vehicular y el cruce peatonal en Roque Sáenz Peña y 25 de Mayo, y en Roque Sáenz Peña y Martín Fierro, donde funciona una parada de colectivos.

Además, se instalarán vallas en diferentes puntos, entre ellos Avenida del Libertador y Juan Cruz Varela, Avenida del Libertador y López y Planes, y Roque Sáenz Peña y Rafael Obligado.

Dentro del barrio, las restricciones alcanzarán los cruces de Victoria Aguirre y Juan Cruz Varela; Labardén y López y Planes; Labardén y José Hernández; José Hernández y Martín Coronado; Labardén y Echeverría; Labardén y Ascasubi; Labardén y Estanislao del Campo; y Labardén y Rafael Obligado.

El esquema también contempla vallas en Rafael Obligado y P. R. S. Peña; Eduardo Costa y Guido y Spano; Echeverría y Guido y Spano; Perú y Andrade; Perú y Ricardo Gutiérrez; Avenida del Libertador y Nicolás Granada; y Avenida del Libertador y Güiraldes.

Estacionamiento, desvíos y teléfonos útiles

Para evitar demoras, habrá controles destinados a impedir el estacionamiento indebido y las detenciones en doble fila. El Municipio también informó que cargó el evento en la plataforma Waze para orientar los desvíos de vehículos.

Ante emergencias o inconvenientes durante el operativo, los vecinos podrán comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal al 4512-3333. En caso de obstrucción de garajes, el reclamo deberá realizarse al 147.

Por otra parte, cuadrillas de Espacio Público trabajarán en los alrededores del CASI y se instalarán contenedores adicionales para reforzar la recolección de residuos durante la jornada.