Feria del Libro de Vicente López: más de 500 expositores participarán de la 13° edición

El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, la Quinta Trabucco será sede de la 13° Feria del Libro de Vicente López. Habrá presentaciones, charlas, firmas de ejemplares y actividades para chicos, con entrada libre y gratuita.

La Feria del Libro de Vicente López reunirá a más de 500 expositores y referentes del mundo editorial durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, en dos jornadas con entrada libre y gratuita en la Quinta Trabucco.

La 13° edición del encuentro se desarrollará de 13 a 20, en el predio ubicado en Carlos Francisco Melo 3050. La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, firmas de ejemplares y propuestas para las infancias, con la participación de escritores, artistas, ilustradores e historietistas.

Entre los invitados estarán Claudia Piñeiro, Daniel Balmaceda, Daniel López Rosetti, Diego Golombek, Andrés Rieznik, Osvaldo Gross, Ximena Sáenz, Magalí Tajes y Luis María Pescetti, entre otros referentes.

Dos jornadas con escritores y presentaciones

El sábado, la agenda comenzará a las 15 con “Literatura y Cocina: Historias, sabores e inspiraciones”, una charla de Ximena Sáenz y Osvaldo Gross. A las 16, Gloria V. Casañas, Florencia Canale y Diana Arias participarán de “Ellas Hacen Historia: Mujeres que la literatura rescata, imagina y vuelve protagonista”.

A las 17 será el turno de Diego Golombek y Andrés Rieznik, con “¿Qué es la Neurociencia? El fascinante mundo del cerebro”. Luego, a las 18, Daniel López Rosetti presentará “Una Buena Vida”, mientras que a las 19 Luis María Pescetti cerrará la jornada con “El Chiste de Leer”.

El domingo, las actividades en el escenario principal comenzarán a las 15 con “Historias Que Nos Mueven. Una conversación entre lecturas, personajes y mundos posibles”, con Mar Petryk, Ludmila Ramis y Florencia Dapiaggi.

A las 16, Charlie López y Óscar Conde abordarán el origen de las palabras y las expresiones en “Las Palabras Tienen Historia. Su origen, expresiones y por qué hablamos cómo hablamos”.

La programación continuará a las 17 con Daniel Balmaceda, quien presentará su nuevo libro “Los años locos en la Argentina y el arquitecto del Teatro Colón”. A las 18, Magalí Tajes estará a cargo de “El Viaje de Mi Vida” y, a las 19, Claudia Piñeiro presentará “El Canto Invisible”.

También habrá actividades para chicos

La feria contará con propuestas específicas para las infancias. El sábado, en el Sector María Elena Walsh, Inés de Mazo y Cartalia Club estarán a cargo de Pequeño Correo, de 14 a 16.30. Más tarde, de 17 a 18, Cecilia Maneiro presentará Libritos Zig Zag.

Durante las dos jornadas también funcionará el Rincón Literario para las Primeras Infancias, de la Biblioteca y Ludoteca Infantil Semilla de Cuentos. La actividad se realizará de 13.30 a 14.30 en el escenario Carlos Nine.

La Feria del Libro de Vicente López reúne cada año a escritores, editoriales, librerías, bibliotecas populares, fundaciones y asociaciones civiles. También busca dar espacio a jóvenes creadores y proyectos culturales emergentes del distrito.

En caso de malas condiciones climáticas, la actividad se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, en el mismo lugar y horario.