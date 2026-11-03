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Tigre

Tigre entregó certificados a 200 docentes que participaron del programa municipal de capacitación

Tigre entregó certificados a 200 docentes que participaron del programa municipal de capacitación
La iniciativa municipal reunió a educadores de escuelas del distrito y ofreció formación en ajedrez, cultura digital, evaluación, tecnologías de la información y educación sexual integral. El cierre se realizó en el Concejo Deliberante.

Un total de 200 docentes de Tigre participaron durante 2026 del Programa Municipal de Capacitación Docente, una iniciativa orientada a actualizar herramientas pedagógicas y fortalecer el trabajo en las escuelas del distrito. El cierre del ciclo se realizó en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde se entregaron certificados a quienes completaron las distintas propuestas de formación.


La jornada estuvo encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó el compromiso de los educadores con su formación profesional.


“Es un placer acompañar a la comunidad docente de Tigre. Como representantes nos enorgullece tener educadores que sigan pensando en formarse y ser mejores. Realizan un enorme esfuerzo, no es una situación fácil pero deciden ser mejores para poder servirle a los vecinos y vecinas. Este distrito es uno de los pocos territorios que cuentan con este tipo de programas, la educación es el eje”, expresó.


Ajedrez, evaluación y cultura digital: las herramientas que llegaron a las aulas


Las capacitaciones abordaron distintas áreas vinculadas con la enseñanza, entre ellas Educación Sexual Integral (ESI), Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cultura digital, evaluación y ajedrez.


Una de las participantes, Noemí Castillo, docente de Salud y Adolescencia, contó que el curso de ajedrez le permitió incorporar nuevas estrategias para su tarea educativa.


“Hice el curso de ajedrez que brinda herramientas y vínculos con la educación, soy docente de la materia de Salud y Adolescencia. Este curso me permitió adquirir estrategias pedagógicas”, señaló.


También participó Paola Nicuesa, profesora de la Escuela Primaria N° 27, quien destacó la posibilidad de trasladar los conocimientos adquiridos al trabajo cotidiano con sus alumnos.


“Estuve en las capacitaciones de cultura digital, ajedrez y en la de evaluación y todo lo aprendido lo apliqué en el aula”, afirmó.


Un cierre con propuestas artísticas y participativas


La edición 2026 se desarrolló bajo el lema “Del trayecto a la experiencia”. El encuentro de cierre incluyó un espectáculo de folclore y actividades participativas vinculadas con los contenidos trabajados durante las capacitaciones.


La entrega de certificados marcó el cierre de un nuevo ciclo de formación destinado a docentes que desarrollan sus tareas en establecimientos educativos de Tigre.

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